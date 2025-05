Es mexicana y cuenta por qué regresa a su país tras seis meses en EE.UU.: “Hay que aguantar muchas cosas”

Después de vivir durante medio año en Estados Unidos, una joven mexicana contó que ella y su novio decidieron armar sus valijas y regresar a Acapulco. No fue por falta de oportunidades ni por una mala experiencia, según explicó, sino porque habían viajado con una meta particular: ahorrar, viajar, aprender inglés y tener una experiencia en el exterior. Pero dijo que también regresan sabiendo que la vida allí no es para cualquier persona.

Por qué decidieron dejar Estados Unidos y regresar a México

En un video que compartió en su cuenta de Tiktok @dulsinfiltro, la joven latina compartió los motivos por los que, seis meses después de haberse instalado en Estados Unidos con su novio, ambos decidieron volver a México. Según detalló, cuando emigraron no lo hicieron en plan de quedarse a vivir en el país norteamericano, sino que siempre supieron que iba a ser por un período corto.

Es Mexicana y contó por qué su novio y ella regresaron a su país

En ese sentido, su regreso no respondió a la necesidad o a una crisis económica, sino a una decisión planeada. “No nos vinimos a EE.UU. porque nos iba mal en México, simplemente queríamos tener esta experiencia en nuestras vidas”, explicó.

Desde el comienzo, ambos habían acordado que iba a ser una mudanza temporal. “Desde un principio, teníamos un propósito y un objetivo, que era venir por cierto tiempo a ahorrar, viajar, trabajar, aprender inglés y cuando cumpliéramos todo eso poder irnos tranquilamente", señaló.

Una vez que alcanzaron esas metas, sintieron que había llegado el momento de cerrar el ciclo. “Como ya cumplimos todos nuestros objetivos que nos planteamos al principio, tomamos la decisión de que ya era momento de regresar a nuestro país”, expresó.

Además, aunque no entró en detalles, consideró que emigrar y quedarse a vivir en Estados Unidos “es para personas fuertes”, porque “hay que aguantar muchas cosas”, especialmente la distancia con la familia.

La joven regresará a Acapulco, México, donde vive su familia Visitacapulco

Una vida hecha, familia, amigos y proyectos: los motivos para volver a México desde EE.UU.

Tras cumplir con sus objetivos en EE.UU., la joven explicó que en su país tenían una buena situación económica, laboral y a sus seres queridos. “Mi novio y yo tenemos ya una vida hecha en México, están mis papás, están mis amigos y tenemos muchas cosas que hacer".

Asimismo, remarcó que la distancia con sus seres queridos le resultó insostenible a largo plazo. “Soy una persona que soy muy apegada a mi familia y no podría estar en un lugar donde no puedo verla por mucho tiempo", agregó.

Vivir en Estados Unidos y en México: las diferencias

La joven reconoció que durante su estadía en Estados Unidos tuvo una buena experiencia que, incluso, la llevó a evaluar la posibilidad de quedarse definitivamente en el país norteamericano. “La verdad, hace unos meses yo sí quería quedarme porque, no les voy a mentir, la vida aquí es muy diferente”, comentó.

Tras vivir seis meses en EE.UU. una pareja mexicana regresó a vivir a Acapulco Gobierno de México

La mayor diferencia que notó fue económica: “El sueldo no se compara”. Según remarcó, en EE.UU “se gana super bien”. De todas maneras, consideró que también los gastos son mayores en territorio estadounidense.

Por otra parte, reflexionó sobre sus posibilidades profesionales en ambos países. Según comentó, tanto ella como su novio pudieron estudiar en la universidad y terminar sus carreras. Si bien valoró los trabajos que tuvo durante su estancia en Estados Unidos, sintió que no eran para ella.

“Si me quedo aquí, desgraciadamente trabajaría lavando platos, como mesera o limpiando casas. Respeto esos trabajos, pero es algo que no me veo haciendo toda la vida”, concluyó.