Quién es Samuel Hincapié, el joven latino que busca hacer historia en la NBA como el segundo basquetbolista colombiano

Samuel Hincapié Alzate promete acaparar la escena deportiva de la NBA. El joven de origen colombiano planea seguir los pasos de su compatriota Jaime Echenique y convertirse en la próxima leyenda del baloncesto debido a su desempeño y dedicación en el mundo deportivo.

Samuel Hincapié Alzate, el joven colombiano que podría llegar a la NBA

Samuel Hincapié nació en el municipio de Bello, Antioquia y desde los siete años comenzó su camino dentro del mundo del baloncesto. Inició su carrera deportiva con el equipo Dragones de Bello en Colombia, lo que le dio el impulso para avanzar en su camino, según contó el propio jugador en un video en Instagram.

Samuel Hincapié, el joven que podría convertirse en el segundo colombiano de la NBA

Continúo su trayectoria en la Sabaneta Basketball donde se destacó como Jugador Más Valioso de Desarrollo en 2022. Y ese mismo año llevó a Antioquia al campeonato en el selectivo a los Juegos Nacionales y logró su debut en la Liga Profesional de Colombia con Tigrillos, lo que le abrió paso a su siguiente meta: llegar a Estados Unidos.

Hincapié tiene apenas 22 años de edad y logró pasar de los 1.75 a los 1.98 metros de estatura durante la pandemia, la cual aprovechó para entrenar al lado de su padre, Juan Felipe Alzate, con quien practicó sus lanzamientos, de acuerdo con Publimetro Colombia.

En su video, asegura que migrar de Colombia a Estados Unidos no fue una decisión sencilla, ya que tuvo que dejar atrás a toda su familia. “Fue como llegar a otro mundo”, describió el deportista, ya que tuvo que enfrentarse a diversas barreras, entre ellas la del idioma, pero esto le abría las puertas para poder acercarse a su sueño de niño: llegar a la NBA.

De Colombia a Estados Unidos: la trayectoria de la joven promesa del básquetbol

Sus actuaciones en la duela lo llevaron a Estados Unidos, lugar en el que siguió con su sueño en la Lakeland College, que compite en la National Junior College Athletic Association (NJCAA).

Durante su estancia en el equipo fue elegido All-American y también jugador GRAC del año en este 2025, de acuerdo con el sitio oficial del equipo.

Para la temporada 2025-2026, el joven se integrará a las filas del Le Moyne College, el cual pertenece a la National Collegiate Athletic Association (NCAA, por sus siglas en español),

Esta universidad juega en la División 1 en Syracuse, Nueva York, de la Northeast Conference (NEC, por sus siglas en español). En este nivel, Samuel Hincapié tendrá la oportunidad de mostrar sus capacidades en el baloncesto y poder ingresar a la NBA mediante el draft de la liga.

Este evento se realiza anualmente con el propósito de que todos los equipos seleccionen a los mejores prospectos universitarios e internacionales. Los jugadores que no son seleccionados podrán ser contratados por cualquiera de las franquicias como agentes libres.

Quién fue el primer colombiano en debutar en la NBA

El 30 de diciembre de 2021, Jaime Echenique hizo historia al convertirse en el primer jugador nacido en Colombia en disputar un partido oficial de NBA, de acuerdo con FIBA Basketball.

El originario de Barranquilla salió a la banca del equipo en el que militaba, los Washington Wizards, en el partido contra los Cavaliers de Cleveland. A falta de tres minutos para terminar el duelo, Echenique ingresó a la duela para jugar su primer partido oficial en la NBA.

Jaime Echenique inició su carrera deportiva en la Academia de la Montaña, que jugaba en Medellín. En 2016, llegó a EE.UU. para jugar en el Trinity Valley Community College. Posteriormente, pasó a la NCAA con la universidad de Wichita State.

Finalmente, en octubre de 2021 participó en la NBA Summer League con Washington Wizards, quienes le dieron la oportunidad de lograr su sueño, aunque después siguió su formación en su equipo filial.