El Super Bowl 2024, entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers., brindó un enfrentamiento épico para definir al nuevo campeón de la National Football League (NFL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en un evento rodeado de todo tipo de celebridades, así como un show de medio tiempo a cargo de Usher, y que generó opiniones encontradas entre los espectadores.

Tras una primera mitad con poca acción en el campo del Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, la atención se centraba en la presencia de personajes como Taylor Swift y Elon Musk en los palcos. Para la segunda parte del encuentro, la adrenalina volvió al terreno de juego y, tras un empate a 19 puntos en el tiempo reglamentario, los ambos equipos tuvieron que alargar la definición a tiempo extra.

Tras un partido desafiante, la definición del Super Bowl 2024 tuvo que esperar hasta el tiempo extra TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fue entonces cuando la tripleta de Patrick Mahomes, Travis Kelce y Andy Reid se encargó de convertir a Kansas City Chiefs en una dinastía al lograr la victoria y su segundo trofeo Vince Lombardi al hilo. En total, es la novena franquicia de la NFL en repetir el hito.

La jugada del campeonato no llegó sino hasta el segundo tiempo extra, cuando Mahomes lanzó un pase de touchdown de tres yardas a Mecole Hardman, y de esta manera los Chiefs remontaron para vencer a los San Francisco 49ers con marcador final de 25-22.

Con esta victoria, los Chiefs se convierten en el noveno equipo de la NFL en conseguir su segundo campeonato consecutivo, además de colocar su tercer título en cinco años, lo que los marca como una las franquicias más destacadas de la liga en la actualidad.

¿Quién fue el MVP del Super Bowl 2024?

Por su liderazgo como la cabeza del equipo de Kansas City, Patrick Mahomes, ganó su tercer premio al Jugador Más Valioso del Super Bowl, aunque el juego fue calificado como desordenado y lleno de errores. “Con todas las adversidades por las que hemos pasado esta temporada para salir adelante esta noche, mesiento orgulloso de los chicos”, dijo el quarterback.

El quarterback de los Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes celebra la victoria ante los 49ers de San Francisco Charlie Riedel - AP

Mahomes ahora está a medio camino de igualar a Tom Brady, que ganó seis campeonatos en 20 años juntos con los Patriots de New England.

“Es el comienzo de una dinastía, pero aún no hemos terminado. Sé que vamos a celebrarlo esta noche, pero tenemos un equipo joven y seguiremos con esto”, aseguró el jugador de 28 años en declaraciones para la cadena CBS al terminar el partido. “Voy a celebrar esta noche, celebrar en el desfile y luego trabajar mi camino para volver a este juego el próximo año”, sentenció.

¿Qué hizo Travis Kelce?

Una de las figuras a seguir de la noche fue el ala cerrada Travis Kelce, quien se mostró frustrado al grado de acercarse violentamente al entrenador Andy Reid, de 65 años, después de que su compañero Isiah Pacheco cometiera una pérdida de balón dentro de la zona roja durante el segundo cuarto.

Travis Kelce prepoteó a su entrenador en medio de la final de la NFL Getty

“Se acercó y me dio un abrazo, dijo ‘lo siento por eso’”, señaló Reid cuando habló con ESPN sobre el incidente con Kelce. “Solo quiere estar en el campo y quiere jugar. No tengo a nadie mejor que a él. Es un chico competitivo y le encanta jugar. Me hace sentir joven”, dijo.

Finalmente, pese a su desempeño limitado, Kelce fue una de las voces referentes en el estrado cuando el equipo recibió el trofeo Vince Lombardi, donde expresó su deseo de lograr un three-peat, es decir, ganar el Super Bowl tres veces consecutivas.

Una de las estampas más memorables de la noche, fue cuando Taylor Swift y Travis Kelce se abrazaron y sellaron la victoria de los Kansas City Chiefs con un beso.

Taylor Swift y Travis Kelce brindaron uno de los momentos más tiernos de la noche John Locher - AP

