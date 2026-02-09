Trump vs. Bad Bunny en el Super Bowl: el presidente califica de “asqueroso” y “terrible” el emblemático show latino

Donald Trump reaccionó con furia al espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX y lo convirtió, una vez más, en un campo de batalla político y cultural. En un extenso mensaje en su red social, el presidente calificó el show como “absolutamente terrible, uno de los peores de la historia”, lo describió como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos” y aseguró que “no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”. También se quejó de que “nadie entiende una palabra de lo que este tipo está diciendo” y calificó el baile de “asqueroso, especialmente para los niños pequeños que lo están viendo en todo Estados Unidos y en el mundo”.

Un nuevo capítulo en la batalla de Trump contra Bad Bunny y la NFL

El ataque no llega en el vacío. Trump lleva meses criticando la elección de Bad Bunny como artista principal del medio tiempo, al que ya había definido como una “decisión absolutamente ridícula” cuando la NFL lo anunció y llegó a afirmar que “nunca había oído hablar de él”.

El puertorriqueño, que ha cuestionado públicamente las políticas migratorias y el discurso antiinmigrante del presidente, se convirtió en un blanco recurrente de los republicanos, que rechazan tanto que cantara exclusivamente en español como sus posiciones sobre ICE y los operativos contra indocumentados.

El presidente de Estados Unidos lo calificó como "uno de los peores shows" de medio tiempo Truth Social/@realDonaldTrump

En su mensaje tras el show, Trump redobló la apuesta: aseguró que el espectáculo era “una bofetada en la cara” del país justo cuando, según él, Estados Unidos estaría batiendo “nuevos récords todos los días”, desde el mercado de acciones hasta las cuentas de jubilación 401(k).

También anticipó que, pese a su rechazo, el espectáculo “va a recibir críticas excelentes de los medios falsos, porque no tienen ni idea de lo que pasa en el mundo real”, y aprovechó para atacar otra de sus obsesiones: exigió que la NFL “reemplazara de inmediato” la nueva regla de salida inicial (kickoff). Cerró, como es habitual, con su consigna: “Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo”.

Un show histórico y la respuesta implícita de Bad Bunny

Del otro lado, el medio tiempo de Bad Bunny fue celebrado por gran parte de la prensa especializada y por millones de fans como un hito: el primer show del Super Bowl completamente en español, con una puesta que combinó reggaetón, trap, referencias a Puerto Rico y mensajes de orgullo latino.

Durante la presentación, el artista habló de “amar a nuestra gente y a nuestras familias”. En la parte final, Bad Bunny cantó “El Apagón” y remarcó un mensaje clave con la canción “DTMF” de fondo: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Bad Bunny, en el show del medio tiempo del Super Bowl, baila salsa con Lady Gaga AP�

La NFL, por su parte, defendió la elección del boricua desde el principio. El comisionado Roger Goodell había adelantado que Bad Bunny encarnaba “uno de los mayores talentos del mundo” y que el objetivo del medio tiempo era “unir a la gente a través de la creatividad y el talento”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.