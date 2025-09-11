¿Quién mató a Charlie Kirk y qué se sabe del atacante en Utah?

El asesinato de Charlie Kirk en un evento público conmocionó al mundo político de Estados Unidos. El joven activista conservador, de apenas 31 años, cayó abatido por un disparo certero en el cuello mientras ofrecía una charla en la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem. El ataque, que las autoridades calificaron de “atentado político”, desató una búsqueda en el estado, donde el sospechoso aún permanece prófugo.

Lo que se sabe del sospechoso del asesinato de Kirk

Las autoridades confirmaron que poseen imágenes claras del atacante, aunque decidieron no publicarlas por el momento, informó NBC. Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública, explicó que la tecnología forense podría permitir identificar al individuo sin exponer aún su rostro. En caso de no lograr avances, señalaron que acudirán a la ciudadanía para pedir colaboración.

Las autoridades confirmaron poseer imágenes claras del atacante, descrito como de "edad universitaria", pero decidieron no publicarlas inicialmente

El FBI detalló que el sospechoso parecía tener edad universitaria. Durante la investigación recuperaron un rifle de cerrojo de gran potencia en un área boscosa cercana al lugar de los hechos, el cual habría sido utilizado en el crimen. Junto con el arma, también hallaron una huella de calzado y marcas de una palma y antebrazo que serán analizadas en laboratorio.

Robert Bohls, agente especial del FBI a cargo del caso, señaló: “Ese rifle fue recuperado en una zona boscosa donde el atacante huyó. El laboratorio del FBI se encargará de analizarlo junto con otras impresiones recogidas en la escena”, citaron desde NBC.

La búsqueda del atacante se intensificó en las últimas horas

La persecución contra el responsable se convirtió en prioridad máxima para las fuerzas federales y estatales. Hasta el jueves por la mañana, las autoridades habían recibido más de 130 pistas de posibles testigos. “Les aseguro que todas las líneas de investigación están siendo revisadas”, afirmó Bohls.

El FBI recuperó un rifle de cerrojo de gran potencia en una zona boscosa cercana al lugar del crimen

Durante la noche posterior al ataque, agentes detuvieron a dos hombres como parte de las pesquisas, aunque ambos fueron liberados poco después al confirmarse que no estaban vinculados con el hecho. El propio director del FBI, Kash Patel, publicó en redes sociales que un segundo sospechoso había sido aprehendido, pero horas después debió rectificar que se trataba de otra pista falsa.

Lo que sí dejaron en claro es que el tirador actuó con frialdad y disciplina. Disparó una sola vez y se retiró rápidamente, lo que dificultó su rastreo inmediato. El hecho de que eligiera un lugar elevado y lejano evidenció que conocía de antemano las condiciones del entorno, para las autoridades.

Evidencias recuperadas hasta el momento

Los investigadores reunieron un conjunto de pruebas que podrían resultar claves para identificar al autor:

El arma utilizada: un rifle de cerrojo de gran potencia recuperado en una zona boscosa cercana.

un rifle de cerrojo de gran potencia recuperado en una zona boscosa cercana. Huellas e impresiones: se recogieron marcas de calzado, una huella de palma y rastros de un antebrazo que serán examinados en laboratorio.

se recogieron marcas de calzado, una huella de palma y rastros de un antebrazo que serán examinados en laboratorio. Videos de seguridad: las cámaras del campus registraron al sospechoso, quien llegó al recinto poco antes del mediodía, desplazándose por pasillos y techos, y luego escapó después hacia un vecindario.

las cámaras del campus registraron al sospechoso, quien llegó al recinto poco antes del mediodía, desplazándose por pasillos y techos, y luego escapó después hacia un vecindario. Testimonios y tips: más de 130 aportes ciudadanos ya fueron enviados al FBI, incluidos posibles registros de cámaras domiciliarias.

La búsqueda se intensificó con más de 130 pistas recibidas de posibles testigos

El ataque en medio de un acto político

Kirk se encontraba frente a cientos de personas cuando, de repente, se escuchó un disparo. El proyectil lo impactó en el cuello y lo hizo desplomarse ante la mirada de asistentes que corrieron en medio de escenas de pánico.

El atacante disparó desde un edificio cercano, ubicado a unos 200 metros del escenario, lo que obligó a los investigadores a considerar que se trató de un ataque planificado. Utah DPS, el Departamento de Seguridad Pública del estado, informó que el tirador se desplazó con precisión por los pasillos y techos del campus hasta encontrar el ángulo desde el cual lanzó el único disparo. Tras el ataque, descendió por el costado del edificio y huyó hacia un vecindario cercano, donde las cámaras de seguridad lo registraron vestido con ropa oscura.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, definió lo sucedido como “un asesinato político” y se sumó a las múltiples voces, tanto locales como internacionales, que repudiaron la violencia.