Quién se fue de La Casa de los Famosos el lunes 6 de marzo

Telemundo anunció a un nuevo eliminado de su reality show La Casa de los Famosos. Empezó una semana nueva y otro de los participantes del programa fue despedido, con un rumbo cada vez más cercano a la gran final. Este lunes 6 de marzo, el líder tuvo que salvar a uno de los cuatro nominados. Los tres restantes esperaron en medio de una ceremonia los resultados de la votación del público.

Diego Soldano, Aylin Mujica, Samira Jalil y Dania Méndez fueron sentenciados el jueves por sus mismos compañeros. Todos los competidores habían entrado al llamado zoom para decir ante las cámaras los motivos por los cuales nominaban a cada persona. Después, quienes obtuvieron más menciones fueron sometidos a los votos de la audiencia.

Los nominados de la semana siete de La Casa de los Famosos @telemundorealities/Instagram

El líder de la semana, Raúl García, decidió quitarle el riesgo a Dania. Por lo tanto, los otros tres participantes quedaron expuestos a la eliminación. Finalmente, fue Samira Jalil quien abandonó la competencia, después de solo algunos días de haber ingresado como nueva competidora al programa. Al mismo tiempo, Dania y Aylin libraron una nominación más, dado que en otras ocasiones también estuvieron dentro de los posibles expulsados.

Ante la salida de la conductora argentina, los televidentes reaccionaron de inmediato. Si bien hubo gente que celebró la noticia, la mayoría lamentó su partida: “Qué tristeza porque no se respetaron los votos”; “Se tenía que ir Aylin”; “Ay, no, esto sí es fraude, ya me aburrió este programa”; “Aylin tiene que darle las gracias a Telemundo porque el público la quería afuera”, escribieron.

¿Qué papel juega el líder de la semana en La Casa de los Famosos?

Cada semana, los famosos hacen algunas pruebas, ya sea de resistencia física o mental, con el objetivo de que solo uno resulte ganador y se convierta en el líder. Esa persona tiene algunos beneficios, como una habitación privada a la que puede invitar a cualquier otro participante, así como la oportunidad de salvar a uno de los sentenciados.

Es así que todos los lunes, cuando los conductores del reality Jimena Gállego y Héctor Sandarti hacen la ceremonia para anunciar al eliminado, el líder debe dar su voto para salvar a alguno.

La eliminada de la semana siete de La Casa de los Famosos @telemundorealities/Instagram

Eliminados de La Casa de los Famosos

A lo largo de siete semanas, diez celebridades han abandonado el set de grabación: siete de ellas por eliminación del público y tres por voluntad propia. Aristeo Cázares, Monique Sánchez y Juan Rivera fueron quienes eligieron abandonar el programa por motivos personales. Ante estas bajas, La Jefa decidió darle la bienvenida a Diego Soldano y Samira Jalil, aunque esta última ya fue expulsada.

Semana 1: Jonathan Islas, actor.

Semana 2: Monique Sánchez, modelo.

Semana 2: Liliana Rodríguez, actriz.

Semana 3: Nicole Chávez, influencer e hija del boxeador Julio César Chávez.

Semana 3: Aristeo Cázares, deportista y conductor de televisión.

Semana 4: Osmariel Villalobos, conductora de televisión.

Semana 5: Aleida Nuñez, actriz y modelo.

Semana 6: Juan Rivera, cantante y hermano de Jenni Rivera.

Semana 6: Rey Grupero, influencer.

Semana 7: Samira Jalil, conductora de televisión.

