Quiénes son los Miller: la “power couple” de Washington que amplía la grieta entre Donald Trump y Elon Musk

La élite política de Washington observa con atención la situación de Stephen y Katie Miller, un matrimonio poderoso que ahora se encuentra en veredas opuestas tras la creciente tensión entre Donald Trump y Elon Musk. Según informó CNN, Katie, esposa del influyente asesor de Trump, había asumido un alto cargo como portavoz y asesora del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Musk.

El conflicto escaló cuando Musk insinuó la posibilidad de reemplazar a Trump con su vicepresidente, J. D. Vance, y Trump respondió sugiriendo la cancelación de contratos federales a las empresas de Musk.

“Todo el mundo está hablando de ello”

Este enfrentamiento dejó a los Miller en bandos contrarios, generando especulaciones sobre cómo afectará su futuro político en Washington. “Todo el mundo está hablando de ello”, aseguró un ex empleado de Trump a CNN.

En esta foto de archivo del 20 de septiembre de 2019, el asesor principal del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, Stephen Miller (izquierda), y Katie Miller llegan a una cena de estado en la Casa Blanca AP Photo/Patrick Semansky

Katie Miller acompañó a Musk en Texas durante una serie de entrevistas con periodistas especializados, donde el magnate expresó su “decepción” con la política interna del Partido Republicano. Su cuenta en la red social X muestra un fuerte apoyo a Musk y sus empresas, con una foto de portada de un cohete de SpaceX y la descripción “esposa de @stephenm”.

Un antiguo colega de Katie declaró a CNN que ella deberá tomar una decisión: “Tiene que elegir entre Elon y Trump, pero no pueden ser ambos”. Musk incluso dejó de seguir a Stephen Miller en X, aunque ambos Miller continuaban siguiendo a Musk hasta el viernes. La situación genera opiniones divididas sobre el futuro de Stephen Miller.

La cuenta en X de Katie Miller X/@KatieMiller

Algunos asesores cercanos a Trump lo consideran el segundo más poderoso después de Susie Wiles, la secretaria general, lo que alimenta la especulación sobre si podría reemplazarla. “Todo este asunto definitivamente lo hará más complicado”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a CNN, refiriéndose al salario de Katie Miller proveniente de Musk. Sin embargo, otro alto funcionario de la Casa Blanca minimizó la idea de que este episodio afecte la posición de Miller ante el presidente: “Junto a Susie, Trump es quien más confía y depende de Stephen”, afirmó, añadiendo que el presidente entiende que el trabajo de su esposa para Musk no tiene relación con Stephen o la situación actual.

El matrimonio Miller, la “power couple” de Washington

Stephen Miller y Katie Waldman se conocieron en 2018, durante el primer mandato de Trump. Él era asesor principal y redactor de discursos en la Casa Blanca, mientras que ella trabajaba en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Stephen se ganó una reputación como arquitecto de las políticas de inmigración más duras de la administración, mientras que Katie se mostró como una firme defensora de esas políticas.

Stephen Miller fue estrecho colaborador de Donald Trump durante su campaña presidencial del 2024) Matt Rourke - AP

En una entrevista con el periodista de NBC News, Jacob Soboroff, para su libro Separated, Katie Miller reflexionó sobre un viaje a la frontera entre Estados Unidos y México durante la polémica por la separación de niños: “Mi familia y mis colegas me dijeron que cuando tuviera hijos pensaría de otra manera sobre las separaciones. Pero no lo creo, el DHS me envió a la frontera para ver las separaciones por mí misma -para tratar de hacerme más compasiva-, pero no funcionó”.

La pareja se casó en el hotel de Trump en Washington en febrero de 2020, con la asistencia del entonces presidente republicano. Tras la salida de Trump del poder, ambos se enfocaron en su regreso a la Casa Blanca. Stephen Miller lanzó America First Legal Foundation, un grupo conservador sin ánimo de lucro, mientras que Katie Miller asesoró a varias empresas, incluyendo Apple.

Archivo.- Viaje con miembros del equipo de Donald Trump, Stephen Miller, tercero desde la izquierda, desembarca de un avión en la Base Aérea Andrews, en Maryland, el 13 de noviembre de 2024 Alex Brandon - AP

Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, Stephen Miller volvió con amplias responsabilidades, involucrado en muchas de las iniciativas políticas más importantes. Katie Miller también se unió a la administración, trabajando para el DOGE y Musk, quien se había convertido en un aliado de Trump.

Al igual que Musk, Katie Miller trabajaba en la Casa Blanca como “Empleada Especial del Gobierno”, lo que limita el número de días que puede trabajar dentro de la administración.

La relación profesional entre los Miller y Musk se extendió al ámbito personal, socializando fuera del trabajo. En medio del enfrentamiento en redes sociales, Stephen Miller tenía prevista una aparición en el programa de Larry Kudlow en Fox Business Network, que fue cancelada. “Hoy no tendremos al señor Miller por una reunión en el Despacho Oval. Es perfectamente comprensible. Cuando yo estaba en el gobierno, pasaba todo el tiempo. Teníamos que cancelar un programa de televisión. Estás a la entera disposición del presidente”, explicó Kudlow.

Con información de CNN. Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.