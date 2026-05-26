Récords para el Nasdaq y el S&P 500 en Wall Street

La Bolsa de Nueva York terminó el martes con un doble récord, gracias al optimismo ante posibles avances diplomáticos entre Washington y Teherán, a pesar de nuevos ataques estadounidenses en Irán

El índice Nasdaq (+1,19%) y el S&P 500 (+0,61%) marcaron nuevos máximos al cierre, con 26.656,18 y 7.519,12 puntos respectivamente

Solo el Dow Jones terminó en rojo, con una caída del 0,23%

"Un clima de apetito por el riesgo domina hoy en Wall Street", alimentado por la esperanza "de un posible acuerdo de paz" entre Estados Unidos e Irán, opinó Jose Torres, de Interactive Brokers

Tras semanas de bloqueos y amenazas, Washington y Teherán han informado en los últimos días de avances en las negociaciones

Sin embargo, Irán acusó el martes a Estados Unidos de haber violado el alto el fuego con bombardeos nocturnos en el sur del país

Tras un fuerte retroceso la víspera, el barril de Brent —referencia internacional del crudo— retomó la senda alcista, al rozar una vez más los 100 dólares

"Pero Wall Street parece no tenerle miedo a nada, el mercado se encuentra en una fase de fuerte crecimiento", explicó a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities

"El comportamiento de los distintos sectores, sin embargo, es desigual", destacó Torres, y subrayó el peso de la tecnología y la industria

En el sector tecnológico, el gigante de los chips Micron subió 19,29%, hasta 895,88 US$, con lo cual superó por primera vez el billón de dólares de capitalización bursátil

Otros grandes nombres del sector se vieron arrastrados en su estela, como Broadcom (+1,90%), Texas Instrument (+5,07%) y AMD (+7,78%)