Reembolso del IRS: lo que los contribuyentes del DMV deben saber antes de hacer la presentación

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) enfrenta una reducción significativa de empleados. Ante las consecuencias de este contexto, una especialista en impuestos advirtió a los contribuyentes del área de Washington D.C., Maryland y Virginia (DMV, por sus siglas en inglés) sobre posibles demoras en el procesamiento de sus reembolsos.

La falta de personal en el IRS afecta los trámites: qué saber

Vanessa Williamson, integrante del Urban Brookings Tax Policy Center, dijo a WUSA9 que la pérdida de empleos federales durante el año pasado impactó al 25% de los empleados de la agencia tributaria. Esta situación genera esperas telefónicas prolongadas para quienes tengan dudas sobre su declaración de impuestos.

Cómo presentar los impuestos del IRS para evitar retrasos Stock en canva

“Muchos trabajadores federales perdieron sus empleos el año pasado, y eso incluyó al 25% de las personas que trabajan en el IRS”, explicó Williamson.

En ese marco, la experta aseguró que la mejor estrategia para evitar retrasos es realizar la presentación de forma temprana. Su consejo es hacer el trámite “tan pronto como se pueda” para asegurar un lugar prioritario en el sistema.

El depósito directo, la mejor forma de presentar la declaración de impuestos al IRS

El uso del depósito directo es una opción para recibir los fondos sin “demoras innecesarias” por correo postal, de acuerdo con las declaraciones de Williamson a WUSA9.

“Los reembolsos en papel van a estar muy retrasados”, aseguró e hizo otra recomendación: “No es un buen año para recibir un cheque impreso si es posible obtener un depósito directo. Definitivamente háganlo. Porque los reembolsos en papel van a estar muy retrasados. Alteraron bastante ese sistema y no hay el personal que necesitan para hacerlo".

Advertencia sobre el IRS: la experta recomienda tener cuidado con promesas de reembolso excesivas

Según las declaraciones de Williamson, los ciudadanos deberán tener cuidado con algunas personas en internet que prometen montos inusualmente altos basados en la eliminación de impuestos.

En esa línea, la analista advirtió que estas propuestas suelen estar “muy exageradas” y la mayoría de los contribuyentes no califican para tales beneficios.

Por ello, sugirió buscar preparadores de impuestos de buena reputación en lugar de seguir consejos difundidos en redes sociales. Desde su perspectiva, mantener expectativas realistas sobre el monto final ayuda a evitar sorpresas negativas en este proceso.

No realizar la presentación de impuestos a tiempo puede derivar en sanciones para el contribuyente en EE.UU. Imagen ilustrativa generada con IA

Por otro lado, apartar una parte del dinero recibido por el reembolso les permitirá a las familias hacer frente al incremento en los costos de vida. Williamson recomienda ahorrar una porción del monto para cubrir gastos crecientes, como el precio de la gasolina.

La especialista instó a los contribuyentes del DMV a que “actúen con previsión” y utilicen herramientas digitales confiables para evitar sorpresas.

Cuál es la fecha límite para hacer la declaración de impuestos ante el IRS en 2026

De acuerdo con el sitio web del IRS, la fecha límite para realizar la declaración y pagar impuestos este 2026 es el 15 de abril.

No completar el proceso podría derivar en deudas y otro tipo de retraso con la agencia. Sin embargo, algunos contribuyentes pueden calificar para una prórroga en la presentación si cumplen todos los requisitos, estipulada hasta el 15 de octubre.