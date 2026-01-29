Reembolso retenido: qué hacer ante el aviso CP53E y los pasos para reclamar el pago congelado al IRS

La temporada de impuestos en Estados Unidos ya comenzó. En ese escenario, una ley firmada por el presidente Donald Trump podría provocar que el reembolso del IRS sea congelado de forma temporal si los contribuyentes cometen un error clave al presentar su declaración.

Cuál es el error por el que pueden congelar el reembolso de impuestos en EE.UU.

Recibir el reembolso de impuestos mediante depósito directo es el método más rápido y recomendado por el Servicio Interno de Impuestos (IRS).

Sin embargo, una ley firmada en 2025 por el presidente Donald Trump exige la modernización de los pagos hacia y desde cuentas bancarias en Estados Unidos, lo que marca el fin gradual de los cheques y giros postales en papel para transacciones con el gobierno federal, según The Hill.

La temporada de pago de impuestos en Estados Unidos inicia a fines de enero y concluye en abril (Pexels/Nataliya Vaitkevich)

Esta reforma también aplica a pagos del Seguro Social, el Departamento de Asuntos de Veteranos y a los reembolsos de impuestos federales.

El Servicio de Defensa del Contribuyente (TAS, por sus siglas en inglés) explicó que, si a un contribuyente le corresponde un reembolso pero no proporciona información bancaria para el depósito directo o los datos son incorrectos, el reembolso puede quedar congelado temporalmente.

En estos casos, el contribuyente no recibirá el dinero hasta que proporcione información bancaria válida o solicite de manera expresa un cheque en papel.

Cómo saber si mi reembolso está congelado

Cuando el IRS detecta un problema con los datos bancarios, el contribuyente recibe el aviso CP53E. Esta notificación indica que debe agregar o corregir la información de depósito directo a través del sitio oficial del IRS, generalmente dentro de los primeros 30 días posteriores a la recepción del aviso.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció el inicio de la temporada de impuestos de 2026 Freepik - Freepik

Si no se actualiza la información en ese plazo, el IRS enviará un cheque impreso después de aproximadamente seis semanas.

El TAS aclaró que el aviso CP53E solo se envía una vez y que el contribuyente solo puede actualizar los datos bancarios en una ocasión. Los cheques no se emiten de forma automática, por lo que es indispensable realizar el trámite correspondiente.

En caso de no contar con cuenta bancaria, se puede solicitar una exención para recibir cheque en papel desde el portal del IRS.

También es posible usar tarjetas de débito prepagadas o aplicaciones financieras, siempre que cuenten con número de ruta y número de cuenta.

Además, los reembolsos pueden dirigirse a Cuentas Individuales de Jubilación (IRA), incluidas las tradicionales, Roth y SEP.

Qué contribuyentes deben esperar su reembolso hasta marzo

En condiciones normales, un contribuyente que presenta su declaración y solicita depósito directo recibe su reembolso en un promedio de 21 días. Sin embargo, quienes reclaman el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijo deberán esperar hasta marzo, según informó AL.

El IRS anticipa una temporada de impuestos 2026 marcada por nuevas reglas Freepick

Esto se debe a una disposición de la Ley PATH de 2015, que prohíbe al IRS emitir reembolsos relacionados con estos créditos antes de mediados de febrero, incluso si la declaración se presenta el primer día de la temporada fiscal, que este año comenzó el 26 de enero.