Taxes ante el IRS: las consecuencias legales si eres migrante en EE.UU. y no haces la declaración de impuestos
Todos los habitantes del territorio estadounidense deben reportarse ante la entidad financiera
- 3 minutos de lectura'
Los migrantes que residan en Estados Unidos tienen la obligación de declarar impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Sin importar su estatus legal, los extranjeros deben cumplir con el trámite para evitar las consecuencias.
Qué pasa con los migrantes que no hacen su declaración de impuestos en EE.UU.
Los migrantes deben declarar impuestos, incluso si no tienen un Número de Seguro Social, ya que el IRS permite usar un Número de Identificación Personal del Contribuyente. Los expertos indican que, de no seguir las indicaciones, la entidad gubernamental se dará cuenta de la omisión.
En ese sentido, el contribuyente se posicionará en la mira de los funcionarios y comenzará a recibir advertencias. “El IRS ya tiene esa información y es probable que te empiecen a mandar cartas diciendo: ‘oye, aquí tengo esta información y tú no hiciste la declaración’. Y no hay peor cosa que no hacerle caso a esas cartas”, dijo a Univision Brissa Chapa, agente de declaración de impuestos.
Además, al ser una obligación fiscal en EE.UU. no declarar taxes le daría al migrante una mala reputación legal.
Jesús Suday, abogado de inmigración, enfatizó la importancia: “Sí es un error. ¿Por qué lo digo? Hay ciertos beneficios migratorios, como la residencia permanente o el trámite de la ciudadanía americana, donde te puede dar ese plus de buen carácter moral”.
Por otro lado, los morosos comienzan a acumular sanciones. “Presentar pronto es muy importante porque las multas por presentación tardía y pago atrasado y los intereses sobre los impuestos no pagados se suman rápidamente”, indica, por su parte, el IRS.
Qué migrantes deben presentar impuestos
Todas las personas que no sean ciudadanas estadounidenses deben cumplir con su tributación. Sin embargo, la forma de hacerlo dependerá de su estatus legal.
- Residentes fiscales: pagan impuestos igual que un ciudadano, sobre sus ingresos generales y recibidos en todo el mundo.
Se considera residente fiscal a quien tiene una green card. O bien, cumple con el Substantial Presence Test, que evalúa la cantidad de días de presencia física en Estados Unidos durante un período de tres años, explica el IRS.
- No residentes: pagan impuestos sobre los ingresos de fuente estadounidense e ingresos que se relacionen con el comercio solo en EE.UU.
Los no residentes deben presentar su declaración si obtuvieron ingresos de fuente estadounidense o si están sujetos a obligaciones fiscales específicas, aun cuando no hayan tenido empleo formal. A quienes están en el país con visado de tipo F, J, M, o Q también se les considera por “haber operado un comercio o negocio en los Estados Unidos”, especificó el IRS.
Cómo declarar taxes en EE.UU. si soy migrante
Una vez que se haya identificado a qué categoría de migrante se pertenece, hay que elegir el formulario correspondiente:
- No residentes: deben presentar la declaración con el Formulario 1040-NR.
- Residentes: con el Formulario 1040 o el Formulario 1040-SR.
Otras noticias de IRS
Alcances y límites. E-File del IRS para el trámite de impuestos: paso a paso para hacer tu declaración de taxes gratis en 2026
Declaración de impuestos. IRS en California: qué dice la ley sobre los taxes de los inmigrantes en 2026
El impacto. IRS en Florida: qué dice la ley sobre los taxes de los inmigrantes en 2026
- 1
Buenas noticias en Texas: H-E-B abre su nueva sucursal y hay vacantes de trabajo disponibles
- 2
Año Nuevo Chino 2026: cuándo se celebra y los rituales más populares en EE.UU.
- 3
Kai Trump contó su experiencia al tener citas mientras es vigilada por agentes del Servicio Secreto: “Es incómodo”
- 4
Llega el frente frío a Texas: qué ciudades llegarían a congelarse