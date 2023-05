Refuerzan la seguridad en la frontera de un estado norteamericano por el flujo de migrantes

escuchar

Durante los últimos días se registró un aumento considerable en el número de personas que intentan llegar a Estados Unidos a través de cruces irregulares. Si bien esta situación prevalece en toda la frontera sur de ese país, hay un sector en específico que tuvo los mayores flujos de inmigrantes. Se trata de Yuma, Arizona, donde los agentes fronterizos detuvieron hasta a 8000 personas al día, por lo cual reforzaron la vigilancia por cielo, mar y tierra.

Las autoridades han mostrado su preocupación ante la cantidad de personas que intentan cruzar la frontera de México y Estados Unidos. Según explicaron, los centros de procesamiento podrían sobrepasar su capacidad si los números continúan en ascenso, lo cual es muy posible, ya que prevén que la cifra de migrantes que llegue a ese sector sea el doble, o incluso el triple, de lo que suele ser. “Esto es algo sin precedentes”, afirmó Doug Murray, director de operaciones aéreas en Yuma, a Univision.

Entre las personas indocumentadas se encuentran familias que viajan por el desierto en busca de llegar al territorio norteamericano para solicitar asilo. No obstante, otros directamente intentan evadir las autoridades, lo cual representa un gran riesgo, sobre todo para los cruces por el río Colorado. “Hemos visto a gente que salta al agua directamente. Si no saben nadar (es peligroso), las aguas aquí son muy diferentes, hay turbulencias, el río no es normal”, aseguró Raúl Lucania, agente fronterizo.

Los inmigrantes intentan cruzar la frontera a través del río Colorado Facebook/U.S. Customs and Border Protection

Durante el presente año fiscal, que inició el 1° de octubre de 2022, se han registrado más de un millón y medio de cruces irregulares. Actualmente, hay 24.944 inmigrantes bajo custodia en los centros de procesamiento, según datos del sitio TRAC Inmigration.

¿A qué se debe el aumento de cruces irregulares?

Las autoridades explicaron que el próximo fin del Título 42 sería la causa del gran flujo de inmigrantes en la frontera sur. Esta política se estableció a inicios de pandemia. Las personas que trataban de entrar irregularmente a EE.UU. eran expulsadas a México de manera expedita. El Título 42 finaliza el próximo 11 de mayo, por lo que se prevé que haya una afluencia de indocumentados aún más grande.

Ante esto, la administración de Joe Biden anunció que enviará a 1500 soldados a la frontera entre México y Estados Unidos, con el propósito de disuadir los cruces irregulares. Desde hace tiempo, el ejército estadounidense auxilia al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), por lo cual un aumento de personal en la frontera no es un gesto sin precedentes. En la actualidad hay alrededor de 2500 guardias nacionales en la frontera, según explicó CNN.

Durante los últimos días se registró un aumento en el flujo de inmigrantes en la frontera de México y Estados Unidos Gerald L Nino - Facebook/U.S. Customs and Border Protection

Los uniformados enviados no desempeñarán funciones policiales, sino administrativas. “A petición del DHS, el Departamento de Defensa de EE.UU. (DOD por sus siglas en inglés) proporcionará un aumento temporal de 1500 militares durante 90 días, para complementar los esfuerzos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés). Estos soldados cubrirán lagunas críticas de capacidad, como la detección y vigilancia desde tierra, la introducción de datos y el apoyo a los almacenes. No realizarán ninguna labor policial”, declaró un funcionario estadounidense en un comunicado retomado por el medio antedicho.

LA NACION