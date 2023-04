¿Por qué algunos inmigrantes indocumentados pagan impuestos en EE.UU.?

escuchar

A pesar de no estar de forma legal en Estados Unidos, las personas indocumentadas suelen pagar las obligaciones ante el Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés). Entre los principales motivos, de acuerdo con el National Immigration Law Center, uno de los principales es el de generar una buena reputación ante las autoridades estadounidenses. El objetivo es tener un historial aceptable por si en algún momento se pretenden solicitar alguna visa, green card o ciudadanía.

¿Cómo lo hacen?

A través del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN por sus siglas en inglés), que es uno de los requisitos que el IRS pide para hacer una declaración de impuestos. Con este documento, la persona puede hacer trámites sin tener que mostrar nada más, como algún permiso migratorio que avale su estadía legal en el país. “El IRS emite los ITIN a las personas a quienes se les requiere tener un número de identificación del contribuyente de los Estados Unidos, pero que no tienen ni reúnen los requisitos para obtener un número de Seguro Social”, de acuerdo con la página oficial del organismo.

Además de que los indocumentados también están obligados por ley a declarar impuestos, algunos lo hacen con otros fines, sobre todo porque el IRS no toma en cuenta el estatus del contribuyente: “Se emiten (los ITIN) independientemente del estado migratorio, ya que tanto los extranjeros residentes como los no residentes pueden verse obligados a presentar una declaración de impuestos o una declaración informativa de los EE.UU., conforme al Código de Impuestos Internos. Los ITIN no sirven para ningún otro propósito que no sea la presentación de declaraciones del impuesto federal”.

De esa manera, es más fácil para ellos cumplir sus objetivos de presentar impuestos:

Mostrar que cumplen con las leyes fiscales federales.

Ir en busca de la oportunidad de legalizar su estatus migratorio y convertirse en ciudadanos estadounidenses por tener “buen carácter moral”.

Quieren documentar su historial laboral y presencia en EE.UU. para después ser elegibles para el estatus migratorio legal bajo cualquier reforma migratoria futura.

Pueden reclamar apoyos económicos, como los créditos tributarios que estuvieron vigentes hace algunos meses.

Para obtener los créditos fiscales de prima de seguro para miembros de la familia , dado que solo es posible al presentar la declaración. “Estos créditos fiscales son necesarios para ayudar a que el seguro de salud sea asequible para las personas que de otro modo no podrían comprarlo”, de acuerdo con el National Immigration Law Center.

, dado que solo es posible al presentar la declaración. “Estos créditos fiscales son necesarios para ayudar a que el seguro de salud sea asequible para las personas que de otro modo no podrían comprarlo”, de acuerdo con el National Immigration Law Center. Mostrar que son elegibles para una exención del mandato individual de la Affordable Care Act (ACA) , que requiere que las personas tengan seguro médico: “Los inmigrantes indocumentados están excluidos de todos los beneficios de la ACA, por lo que no son elegibles para comprar un seguro médico a través del mercado de atención médica de la ACA, ni siquiera al costo total”.

, que requiere que las personas tengan seguro médico: “Los inmigrantes indocumentados están excluidos de todos los beneficios de la ACA, por lo que no son elegibles para comprar un seguro médico a través del mercado de atención médica de la ACA, ni siquiera al costo total”. Para pagar menos impuestos en el recibo de su trabajo: “Los trabajadores inmigrantes que reciban pagos de liquidación como resultado de una disputa relacionada con el empleo estarán sujetos a la tasa máxima de retención de impuestos, a menos que tengan un ITIN”.

