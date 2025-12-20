Regalo navideño: cuándo es y a qué hora ver la última lluvia de estrellas Úrsidas en EE.UU.

El cielo nocturno prepara un último obsequio para despedir el año por lo alto. Antes de que las festividades de diciembre lleguen a su fin, los entusiastas de la astronomía en Estados Unidos podrán disfrutar de la lluvia de estrellas Úrsidas, un fenómeno celestial que alcanzará su punto máximo en los próximos días.

Cuándo y a qué hora es la última lluvia de estrellas Úrsidas en EE.UU.

Las Úrsidas tendrán su pico de actividad la noche del 21 al 22 de diciembre. Los astros pueden aparecer en cualquier momento de la noche, pero el espectáculo alcanzará su esplendor poco antes de la salida del sol, alrededor de las 5 hs (tiempo del Este) del lunes 22 de diciembre, destacó Starwalk.

Las Úrsidas se verán el 21 y 22 de diciembre en EE.UU. (Foto_ Instituto Geográfico Nacional de España)

Qué son las Úrsidas

Las Úrsidas son una lluvia de meteoros anual y el origen de este espectáculo nocturno se encuentra en el cometa 8P/Tuttle. Como ocurre con la mayoría de estos fenómenos, las Úrsidas nacen cuando la Tierra atraviesa la nube de escombros que este cuerpo celeste dejó a su paso, informó The Planetary Society.

Con una órbita de 13 años, el 8P/Tuttle realiza un viaje fascinante que lo lleva desde las gélidas inmediaciones de Saturno hasta la calidez de la órbita terrestre, cerca del Sol.

Este 2025, las condiciones para disfrutar de las Úrsidas son excepcionales. A diferencia de otras lluvias de estrellas, la Luna nueva mantendrá el cielo oscuro y permitirá distinguir mejor los diez meteoros por hora que se esperan en cielos, según Star Walk.

En el hemisferio norte, la ventaja es doble: como su radiante nunca se oculta bajo el horizonte, el espectáculo puede garantizarse durante toda la noche.

Para observar la lluvia de estrellas se aconseja acudir a un lugar alejado de la iluminación artificial (Pexels/GeorgiosTsatas)

Consejos para ver la lluvia de estrellas Úrsidas

Para poder disfrutar de este fenómeno astronómico, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones, según Primera Edición:

Oscuridad total : la clave es encontrar un lugar oscuro, lejos del resplandor urbano, sin farolas ni contaminación lumínica

: la clave es encontrar un lugar oscuro, lejos del resplandor urbano, sin farolas ni contaminación lumínica Paciencia visual : los ojos deben acostumbrarse a la penumbra durante al menos 20 minutos. En ese tiempo, se aconseja evitar mirar el celular.

: los ojos deben acostumbrarse a la penumbra durante al menos 20 minutos. En ese tiempo, se aconseja evitar mirar el celular. Equipo básico y confortable: se aconseja tener a mano una manta, ropa de abrigo y una silla reclinable o esterilla; para que sea más fácil mirar hacia arriba.

se aconseja tener a mano una manta, ropa de abrigo y una silla reclinable o esterilla; para que sea más fácil mirar hacia arriba. Visión panorámica: no fijar la vista en un solo punto, ya que los meteoros pueden cruzar por cualquier zona. Se debe observar el cielo de forma general, y no se necesita telescopio.

no fijar la vista en un solo punto, ya que los meteoros pueden cruzar por cualquier zona. Se debe observar el cielo de forma general, y no se necesita telescopio. Momento clave: programar la alarma para la madrugada del 22 de diciembre, cuando es el pico de actividad y la oscuridad del cielo permite una observación perfecta.

En 2026 habrá varias lluvia de estrellas que iluminará el cielo nocturno (imagen ilustrativa) Foto: Redes Sociales

Eventos astronómicos para terminar el mes de diciembre

El calendario celestial no descansa tras la Navidad. La noche del 26 de diciembre, habrá una conjunción entre Saturno y la Luna creciente; ya que ambos aparecerán a unos cuatro grados de distancia (el equivalente a tres dedos de ancho) en el cielo del sur tras el atardecer, consignó National Geographic.

Además, durante la última semana de diciembre, Júpiter comenzará su despliegue de gala. Aunque su “oposición” oficial (el punto más cercano y brillante respecto a la Tierra) será el 10 de enero, el gigante gaseoso ya lucirá imponente desde finales de diciembre.

Lluvias de estrellas que se verán en 2026

Entre las lluvias de estrellas que se esperan para el próximo año destacan las siguientes, según Wired:

Cuadrántidas : su pico de actividad es extremadamente breve (apenas unas 6 horas), y ocurrirá en la noche del 3 al 4 de enero .

: su pico de actividad es extremadamente breve (apenas unas 6 horas), y ocurrirá en la . Las Líridas: están activas en la segunda quincena de abril, y su pico dura unas tres noches.

están activas en la segunda quincena de abril, y su pico dura unas tres noches. Las Eta Acuáridas: están activas aproximadamente desde mediados de abril hasta finales de mayo.

están activas aproximadamente desde mediados de abril hasta finales de mayo. Las Delta Acuáridas del Sur: activas desde mediados de julio hasta mediados y finales de agosto.

activas desde mediados de julio hasta mediados y finales de agosto. Las Perseidas: están activas desde mediados de julio hasta mediados o finales de agosto.

están activas desde mediados de julio hasta mediados o finales de agosto. Las Oriónidas : están activas desde finales de septiembre hasta finales de noviembre.

: están activas desde finales de septiembre hasta finales de noviembre. Leónidas : están activas durante casi todo noviembre.

: están activas durante casi todo noviembre. Las Gemínidas: activas desde principios hasta mediados de diciembre.