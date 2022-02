Renuncia la ejecutiva de la CNN que mantenía una relación con el expresidente de la cadena

NUEVA YORK.- Hace unas semanas, el entonces presidente de la cadena CNN Jeff Zucker renunció por no informar que mantenía una relación sentimental con una alta ejecutiva de la cadena, Allison Gollust. Ella también renunció después de una investigación “sobre problemas asociados con” el expresentador de CNN Chris Cuomo y su hermano Andrew, el exgobernador de Nueva York.

“Con base en entrevistas de más de 40 personas y una revisión de más de 100.000 mensajes de texto y correos electrónicos, la investigación encontró violaciones de las políticas de la compañía, incluidos los estándares y prácticas de noticias de CNN, por parte de Jeff Zucker, Allison Gollust y Chris Cuomo”, dijo el director ejecutivo de WarnerMedia (empresa matriz de CNN), Jason Kilar, en el memorándum.

La investigación realizada por el medio, y llevada a cabo por una oficina de abogados externos, se encargó de revisar los problemas que pudieron surgir de la cercanía de Chris Cuomo con su hermano Andrew, quien fue acusado de acoso sexual, informó Kilar.

Chris Cuomo, a través de un vocero, también dejó entrever una situación que comprometía a los tres. Dijo al The Wall Street Journal que la razón por la que Zucker dejó CNN “nunca fue por una relación no revelada”. También añadió que “como el Sr. Cuomo ha declarado anteriormente, el Sr. Zucker y la Sra. Gollust no solo estaban completamente conscientes sino que apoyaban completamente lo que estaba haciendo para ayudar a su hermano”, dijo el portavoz al periódico.

Gollust, quien había permanecido en su cargo tras la salida de Zucker, no quedó conforme con las declaraciones del conglomerado de medios. Sobre su salida dijo que “la declaración de WarnerMedia de esta noche es un intento de tomar represalias contra mí y cambiar la narrativa de los medios a raíz de su desastroso manejo de las últimas dos semanas”, señaló. “Es profundamente decepcionante que después de pasar los últimos nueve años defendiendo y sosteniendo los más altos estándares de integridad periodística de CNN, me traten de esta manera al salir”, agregó la periodista.

En el comunicado, Kilar, calificó como una decisión correcta la de la salida de Gollust de su puesto de directora de mercadeo y comunicaciones en CNN, a pesar de que no trascendieron más detalles de la investigación. Por otro lado, Zucker y Cuomo no se han referido aún al tema.