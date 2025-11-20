Repechaje europeo rumbo al Mundial 2026: hora de EE.UU. y cuándo se jugarán los partidos

Tras la conclusión de las eliminatorias mundialistas de la UEFA, siguen los partidos de repechaje del Viejo Continente. Un total de 16 selecciones nacionales buscarán los últimos cuatro boletos para el Mundial 2026 y, de esa manera, viajar al máximo torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Cuándo se jugarán los partidos de repechaje de Europa y a qué hora verlos en EE.UU.

En total, 16 selecciones de Europa disputarán los partidos de repechaje, que se jugarán en marzo del siguiente año, a la par de la repesca intercontinental de Concacaf, Conmebol, OFC, la Confederación Asiática y Africana, de acuerdo con lo informado por la FIFA.

Así quedaron definidos los grupos para el repechaje de Europa que se jugará en marzo 2026 (UEFA)

La repesca de UEFA la disputarán los 12 equipos que quedaron en segundo lugar en las eliminatorias mundialistas del Viejo Continente, y los cuatro combinados que ganaron su pase en la Nations League, en un formato de eliminación directa divididos en cuatro llaves, de los cuales el ganador de cada uno asistirá a la fiesta mundialista.

Se prevé que las semifinales de la repesca europea se lleven a cabo a partir del 26 de marzo del siguiente año, y las finales para el 31 del mismo mes, según el sitio oficial de UEFA.

Hasta el momento no se han definido los horarios para los encuentros, pero generalmente los duelos de eliminatorias europeas se transmiten alrededor de las 13.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, por lo que se podrían esperar horarios similares.

Cuáles son los combinados y las llaves para los partidos de repechaje de UEFA

El 20 de noviembre se realizó el sorteo para definir las cuatro llaves con cuatro selecciones cada una, donde Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania (quienes son los mejores de estos combinados en el ranking de FIFA) llegaron como cabeza de serie.

Los partidos de la repesca se llevarán a cabo en marzo de 2026, aunque aún no hay sedes ni horarios confirmados (UEFA)

Los cuatro caminos del repechaje europeo quedaron de la siguiente manera:

Camino A

Gales vs. Bosnia

Italia vs. Irlanda del Norte

*La final será en Gales o Bosnia

Camino B

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

*El ganador de Ucrania-Suecia tendrá la localía en la final

Camino C

Turquía vs. Rumanía

Eslovaquia vs. Kosovo

*La final será en Eslovaquia o Kosovo

Camino D

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

República Checa vs. Irlanda

*La final será en República Checa o Irlanda

En el repechaje europeo participan cuatro selecciones provenientes de la Nations League, distribuidas en los diferentes caminos según sorteo.

Las semifinales del repechaje enfrentan a cabezas de serie contra no cabezas de serie dentro de cada camino, según lo determina el sorteo de UEFA.

Los ganadores de cada semifinal disputarán la final de su respectivo camino. Y los triunfadores de esta etapa serán los que consigan los últimos cuatro cupos para el Mundial 2026 e integrarse para conformar las 48 selecciones nacionales participantes.

Cuándo se juegan los partidos de repechaje de Concacaf y Conmebol

A diferencia de Europa, que tiene su propio torneo de repechaje, para el caso de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español) y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol, por sus siglas en español), se realiza el Torneo Clasificatorio, donde se enfrentan ambas confederaciones, juntos con la de Oceanía, Asia y África.

Solo dos equipos de Concacaf pasan al repechaje intercontinental (Concacaf)

Según el calendario de FIFA, los partidos de repesca intercontinental se llevarán a cabo en marzo de 2026, entre el 23 y 31 del mismo mes. Participarán seis selecciones: dos de Concacaf y una de cada una de las confederaciones restantes (Conmebol, AFC, CAF y OFC).