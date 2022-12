Reservó un vuelo en primera clase, pero se decepcionó al vislumbrar algunos detalles

escuchar

Tanner Jennings es un viajero que vive en Carolina del Norte y se dedica a crear contenido sobre viajes. Regularmente, comparte tips y recomendaciones sobre todo de lo que se encuentra en sus travesías. En uno de sus últimos videos habló sobre cómo es viajar en un vuelo de primera clase. Desde su experiencia, catalogó el traslado con una baja calificación: “Decepcionante”, sobre todo por algunos detalles que lo incomodaron.

El tiktoker (@tanner.jenn) enlistó lo que no le gustó del avión de primera clase de American Airlines, así como de los servicios que le brindaron a bordo. “No fue lo que esperaba”, relató en el clip. En la grabación mostró cada uno de los puntos a evaluar: la comida, el confort, la actitud de las azafatas y hasta el precio. Concluyó con que “no está mal, pero no vale la pena”. Estos fueron los elementos que lo decepcionaron:

Un tiktoker relató cómo fue viajar en primera clase

1. Los asientos

Para nadie es un secreto que viajar en avión implica tener un espacio reducido para estirar las piernas. Además, en la mayoría de las ocasiones (sobre todo si al pasajero le toca el lugar del medio), no se espera contar exactamente con amplitud: “El espacio para las piernas estaba bien, pero los asientos no eran muy cómodos”, detalló.

En su caso, se ubicó pegado a la ventana, pero su trayecto no fue tan agradable, por el diseño de los lugares. En las imágenes se veía como si su asiento fuera de piel. Finalmente, el tiktoker no dio detalles de qué fue lo que le pareció incómodo.

2. La comida

La comida fue uno de los factores que desilusionó al viajero de primera clase

Tanner recibió un buen plato. De acuerdo con lo que se ve en su video, lo disfrutó y pudo degustarlo con tranquilidad. No obstante, por ser primera clase, esperaba que la comida fuera más gourmet. Le dieron un pan con relleno, acompañado de un jugo. “Estuvo bien, pero no fue lo mejor”, describió.

¿Por qué no recomienda volar en primera clase?

Jennings destacó que un aspecto positivo fue el servicio brindado por los auxiliares de a bordo, a quienes catalogó como “muy agradables”. Aun así, exhortó a su comunidad virtual a elegir otra compañía para hacer vuelos de este estilo. “No me quejo. Sin embargo, gasté mucho dinero para volar con ellos. Siento que otras aerolíneas, como United o Delta, podrían tener un mejor precio”, cerró.

Al parecer, el viajero consideró que el dinero invertido no fue equivalente a las comodidades que le dieron a bordo. Para hacer una comparación actual, según los datos que proporcionó, estas son las facilidades que ofrecen las compañías que mencionó en su video.

United airlines

Según información de su web, los clientes de primera clase cuentan con:

Embarque preferencial: filas y mostradores exclusivos.

Pueden viajar hasta dos equipajes de tamaño estándar sin cargo extra.

Asientos con espacio adicional y enchufes de energía eléctrica.

Servicio gastronómico: “Bocaditos premium , frutas frescas, refrescos o un servicio completo de comidas con dos opciones de plato principal”.

, frutas frescas, refrescos o un servicio completo de comidas con dos opciones de plato principal”. Servicio de bebidas: “Agua, refrescos, jugo, té, café recién hecho y una variedad de cervezas, vinos y licores”.

Delta Airlines

Esta compañía tiene dos categorías de primera clase: Delta First y Delta One. La primera ofrece camas del hotel Westin, comida gourmet, audífonos especiales, bebidas y refrigerio antes y durante el vuelo. La segunda posee casi las mismas comodidades, pero se le añade el acceso a los Delta Sky Clubs, según el sitio The Happening, especializado en viajes.

¿Cómo es un vuelo de American Airlines en primera clase, según la empresa?

En contraste con lo que el influencer mencionó, la firma tiene en su web una definición específica de lo que ofrece para sus pasajeros exclusivos. A continuación, las comodidades que promete para primera clase:

Privilegios para embarcar y hacer check in.

Asientos más anchos y con más espacio para las piernas.

Comedor premium : “El menú presenta los favoritos de los clientes, como mix de nueces, platos de embutidos y carne, así como cereales y ensaladas saludables”.

: “El menú presenta los favoritos de los clientes, como mix de nueces, platos de embutidos y carne, así como cereales y ensaladas saludables”. Entretenimiento: “Con respaldo de asiento y transmisión inalámbrica disponible en aeronaves seleccionadas”, describe el sitio.

LA NACION