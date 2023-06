Residentes de un edificio de 102 departamentos de Miami Beach podrían ser desalojados

escuchar

Todos los residentes de la propiedad frente al mar en 6484 Indian Creek Dr., en Miami Beach, enfrentan un posible desalojo. Las personas que habitan en las 102 unidades del edificio recibieron la notificación de una demanda, que nombra a más de 140 personas y que les exige responder en un plazo menor a cinco días o perderían sus viviendas.

El jueves de la semana pasada por la noche, los miembros de la Asociación de Propietarios de Gardens on the Bay se reunieron para abordar ese problema. Según informó el Nuevo Herald, las notificaciones que recibieron se deben a la falta de mantenimiento y seguro del edificio que data de 1954 y que debe pasar por una recertificación el próximo año. A su vez, se necesitan US$2 millones en reparaciones. El propietario es una compañía de responsabilidad limitada (LLC), bajo la administración de Millennium Management y su directivo, Abraham Shaulson.

Indian Creek Drive, en Miami Beach; el propietario de un edificio amenaza con desalojar a los residentes Google maps

La historia de un edificio en Miami

El edificio es un antiguo motel que hasta 1984 fue conocido como Garden of Allah, está sobre el recién reformado Brittany Bay Park y Shane Watersports Center, mientras que en la calle dominan los condominios de lujo.

De acuerdo con el medio citado, varios vecinos contestaron a la demanda de desalojo con pedidos de clemencia, sobre todo en el caso de las personas mayores. “¿Por qué quieren sacar a una anciana de casa?”, escribió Marta Álvarez en su misiva. La mujer tiene 92 años y durante casi 30 se ha mantenido en ese lugar. Una medida alternativa haría que los residentes paguen una elevada cuota, que no todos podrían cubrir.

¿Es legal el desalojo de los inquilinos?

El edificio está en un terreno que pertenece a una empresa que lo alquila a una asociación de propietarios, en un acuerdo a largo plazo que expira en 2056. De esta manera, cada uno tiene cierta participación. En la demanda, se alega que cada residente es “inquilino” en virtud del contrato de arrendamiento y, por lo tanto, también responsable del mantenimiento del edificio. Así, pueden desalojarlos por incumplimiento de contrato.

La comunidad de propietarios también se defiende legalmente y cuenta con asesoría legal del despacho de abogados Becker & Poliakoff. “Basándose en esta posición incomprensible, el propietario ha amenazado con desalojar a los propietarios de las unidades de asociación”, defendieron en una demanda presentada en febrero ante el tribunal de circuito de Miami-Dade.

El viejo Miami queda atrás entre el lujo y la opulencia

Este enfrentamiento y también la posición del edificio, ubicado entre otros donde el contraste en el diseño es evidente, es un ejemplo de las diferencias en el sur de Florida y, específicamente, en el barrio de North Beach, donde los habitantes enfrentan una invasión de inversionistas y presiones para gastar más en mantenimiento o ser desalojados.

El contraste con los edificios de Indian Creek Drive, Miami Beach Google Maps

En declaraciones al Nuevo Herald, varios propietarios de las unidades de Gardens on the Bay, en los que destacan las personas mayores con ingresos fijos, se dijeron tristes tras recibir el aviso, dado que, reconoció un hombre identificado como Pedro Vilorio, de 78 años, “no tienen a dónde ir”.

