Resultados del lunes en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati
A continuación, los resultados del lunes en el Abierto de Cincinnati de tenis, de categoría...
- 1 minuto de lectura'
A continuación, los resultados del lunes en el Abierto de Cincinnati de tenis, de categoría Masters 1000 masculino y WTA 1000 femenino:
-- Hombres
- Tercera ronda
Felix Auger-Aliassime (CAN/N.23) derrotó a Arthur Rinderknech (FRA) 7-6 (7/4), 4-2 y abandono
Taylor Fritz (USA/N.4) a Lorenzo Sonego (ITA/N.31) 7-6 (7/4), 7-5
Frances Tiafoe (USA/N.10) a Ugo Humbert (FRA/N.20) 6-4, 6-4
Holger Rune (DEN/N.7) a Alex Michelsen (USA/N.28) 7-6 (7/4), 6-3
-- Mujeres
- Tercera ronda
Aryna Sabalenka (BLR/N.1) a Emma Raducanu (GBR/N.30) 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/5)
Jessica Bouzas (ESP) a Taylor Townsend (USA) 6-4, 6-1
Iga Swiatek (POL/N.3) a Marta Kostyuk (UKR/N.25) no se presentó
Sorana Cirstea (RUM) a Yuan Yue (CHN) 6-7 (2/7), 6-4, 6-4
Ekaterina Alexandrova (RUS/N.12) a Maya Joint (AUS) 6-4, 6-3
Anna Kalinskaya (RUS/N.28) a Amanda Anisimova (USA/N.5) 7-5, 6-4
