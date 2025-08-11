LA NACION

Resultados del lunes en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati

A continuación, los resultados del lunes en el Abierto de Cincinnati de tenis, de categoría...

Resultados del lunes en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati

A continuación, los resultados del lunes en el Abierto de Cincinnati de tenis, de categoría Masters 1000 masculino y WTA 1000 femenino:

-- Hombres

- Tercera ronda

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.23) derrotó a Arthur Rinderknech (FRA) 7-6 (7/4), 4-2 y abandono

Taylor Fritz (USA/N.4) a Lorenzo Sonego (ITA/N.31) 7-6 (7/4), 7-5

Frances Tiafoe (USA/N.10) a Ugo Humbert (FRA/N.20) 6-4, 6-4

Holger Rune (DEN/N.7) a Alex Michelsen (USA/N.28) 7-6 (7/4), 6-3

-- Mujeres

- Tercera ronda

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) a Emma Raducanu (GBR/N.30) 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/5)

Jessica Bouzas (ESP) a Taylor Townsend (USA) 6-4, 6-1

Iga Swiatek (POL/N.3) a Marta Kostyuk (UKR/N.25) no se presentó

Sorana Cirstea (RUM) a Yuan Yue (CHN) 6-7 (2/7), 6-4, 6-4

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.12) a Maya Joint (AUS) 6-4, 6-3

Anna Kalinskaya (RUS/N.28) a Amanda Anisimova (USA/N.5) 7-5, 6-4

