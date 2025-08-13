Resultados del miércoles en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati

A continuación, los resultados que se registraron este miércoles en el Abierto de tenis de Cincinnati, de categoría Masters 1000 masculino y WTA 1000 femenino:

-- Hombres

- Tercera ronda

Ben Shelton (USA/N.5) derrotó a Roberto Bautista (ESP) 7-6 (7/3), 6-3

Alexander Zverev (GER/N.3) a Brandon Nakashima (USA/N.27) 6-4, 6-4

- Octavos de final

Jannik Sinner (ITA/N.1) a Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 7-6 (7/4)

Holger Rune (DEN/N.7) a Frances Tiafoe (USA/N.10) 6-4, 3-1 y abandono

-- Mujeres

- Tercera ronda

Veronika Kudermetova (RUS) a Clara Tauson (DEN/N.16) 3-6, 7-6 (7/4), 6-4

Magda Linette (POL/N.31) a Jessica Pegula (USA/N.4) 7-6 (7/5), 3-6, 6-3

- Octavos de final

Iga Swiatek (POL/N.3) a Sorana Cirstea (RUM) 6-4, 6-3