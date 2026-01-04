Resurrección literaria: Barnes & Noble desafía la crisis del retail y abrirá 60 nuevas tiendas en 2026

Después de casi dos décadas de caída en las ventas, una de las librerías más importantes de EE.UU. anunció una ambiciosa expansión: abrirá 60 nuevas sucursales en todo el país durante 2026, además de las docenas que ya inauguró a lo largo de 2025.

Cuál es la librería que abrirá 60 nuevas tiendas en Estados Unidos

Barnes & Noble ya abrió decenas de nuevas sucursales en EE.UU. durante 2025 y planea sumar otras 60 tiendas a lo largo de 2026, según informó USA Today.

Las ventas aumentaron y provocaron que Barnes & Noble abrierá más sucursales (Unsplash)

Aunque las ubicaciones y fechas exactas aún están en desarrollo, la empresa indicó que la expansión responde a un período de fuertes ventas en sus tiendas actuales, de acuerdo con un portavoz de la firma citado por el medio.

Durante 2024, Barnes & Noble abrió más librerías nuevas en un solo año que en toda la década comprendida entre 2009 y 2019.

Según la compañía, la decisión de otorgar mayor autonomía a los libreros locales en cada sucursal fue clave para mejorar el desempeño comercial, al punto de impulsar la actual etapa de crecimiento.

Dónde abrirán las nuevas librerías de Barnes & Noble en 2026

La cadena tiene previsto inaugurar nuevas sucursales entre enero y junio de 2026 en distintos puntos del país, incluidos Ohio, Texas, Florida, Illinois, Colorado, Washington, California, Virginia, Georgia y Washington D.C.

Barnes & Noble experimenta un fuerte aumento en sus ventas (FB Barnes & Noble)

De acuerdo con USA Today, estas son las ubicaciones confirmadas para abrir las nuevas sucursales de la firma:

Abilene, Texas : 3417 Catclaw Dr. (Shops at Abilene)

: 3417 Catclaw Dr. (Shops at Abilene) Austin, Texas : 9600 S I-35 Frontage Road (Southpark Meadows)

: 9600 S I-35 Frontage Road (Southpark Meadows) Baton Rouge, Louisiana : 7455 Corporate Blvd., Ste. 430

: 7455 Corporate Blvd., Ste. 430 Bellevue, Washington : 1140 Bellevue Square

: 1140 Bellevue Square Brea, California : 439 S. Associated Rd. (Brea Plaza)

: 439 S. Associated Rd. (Brea Plaza) Brownsville, Texas : 2370 North Expressway (Sunrise Mall)

: 2370 North Expressway (Sunrise Mall) Dublin, Ohio : 3708 W. Dublin-Granville Road

: 3708 W. Dublin-Granville Road Houston, Texas : 12850 Memorial Drive

: 12850 Memorial Drive Miami, Florida : 13605 S Dixie Hwy y 8525 Mills Dr.

: 13605 S Dixie Hwy y 8525 Mills Dr. Naperville, Illinois : 9 Jackson Ave.

: 9 Jackson Ave. Phoenix, Arizona : 2011 E. Camelback Rd.

: 2011 E. Camelback Rd. Tampa, Florida: 13123 N. Dale Mabry Hwy

Tiendas que cierran sus puertas en 2026

Mientras Barnes & Noble apuesta por la expansión, otras grandes cadenas continúan reduciendo su presencia física.

Según Business Insider, en 2025 cerraron 4100 tiendas en EE.UU., y para 2026 se proyectan al menos 270 clausuras adicionales.

Kroger : en junio de 2025, la cadena minorista informó que cerrará al menos 60 tiendas no rentables en un periodo de 18 meses, proceso que inició en septiembre. A febrero de 2025, la empresa operaba 2731 supermercados en 35 estados y Washington D.C.

: en junio de 2025, la cadena minorista informó que cerrará al menos 60 tiendas no rentables en un periodo de 18 meses, proceso que inició en septiembre. A febrero de 2025, la empresa operaba 2731 supermercados en 35 estados y Washington D.C. Carter’s : la minorista de ropa infantil anunció el cierre de al menos 150 tiendas en los próximos tres años, conforme venzan sus contratos de arrendamiento. Para 2026, se prevé la clausura de alrededor de 100 sucursales.

: la minorista de ropa infantil anunció el cierre de al menos 150 tiendas en los próximos tres años, conforme venzan sus contratos de arrendamiento. Para 2026, se prevé la clausura de alrededor de 100 sucursales. Macy’s : a inicios de 2025, la compañía anunció el cierre de 150 tiendas para 2026, con el objetivo de concentrarse en sus sucursales más rentables. Durante 2025, la marca ya había cerrado 66 establecimientos, lo que dejaría unas 350 tiendas activas en el país.

: a inicios de 2025, la compañía anunció el cierre de 150 tiendas para 2026, con el objetivo de concentrarse en sus sucursales más rentables. Durante 2025, la marca ya había cerrado 66 establecimientos, lo que dejaría unas 350 tiendas activas en el país. Yankee Candle : Newell Brands, su empresa matriz, informó en diciembre de 2025 que cerrará al menos 20 tiendas en Estados Unidos, además de reducir su plantilla en 900 empleados.

: Newell Brands, su empresa matriz, informó en diciembre de 2025 que cerrará al menos 20 tiendas en Estados Unidos, además de reducir su plantilla en 900 empleados. Saks Off 5th : el minorista de lujo señaló que planea cerrar alrededor de nueve tiendas durante 2026.

: el minorista de lujo señaló que planea cerrar alrededor de nueve tiendas durante 2026. REI: la marca confirmó el cierre de tres tiendas en 2026: una en Nueva Jersey durante el primer trimestre y otras en Nueva York y Boston hacia finales de año.