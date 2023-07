Revelan que Lewis Hamilton está enojado con Shakira por un aparente engaño

escuchar

Desde que Shakira y Lewis Hamilton se encontraron en el Gran Premio de Miami, los rumores acerca de un romance entre ellos crecieron, sobre todo porque no es la única vez que han salido juntos. Suman varias las ocasiones en las que la cantante colombiana se da cita a las pistas de la Fórmula 1 para, aparentemente, ver a su supuesta nueva pareja. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que no habría nada más que una amistad entre ambos y que, por el contrario, el piloto estaría molesto con la artista.

Las conductoras del podcast español Las mamarazzis dieron nuevos detalles de la vida sentimental de Shakira. Desde la separación de Gerard Piqué en 2022, el tema ocupa uno de sus principales informes en cada programa. En uno de los más recientes aseguraron que Hamilton nunca tuvo ningún interés romántico en la mamá de Milan y Sasha. Según afirmaron, una “muy buena fuente”, que estuvo cerca de Shakira en los eventos de Fórmula 1, contó la realidad de sus encuentros.

Shakira, junto con Lewis Hamilton y otros amigos del piloto, en una cena en Barcelona Instagram

Las periodistas de espectáculos afirmaron que las veces que la intérprete de “Monotonía” apareció en las carreras es porque ella pidió las entradas. Si bien en la primera ocasión el equipo de la escudería la invitó, cuando estuvo junto a sus hijos en el palco de Mercedes en Miami y compartió con otras celebridades como Tom Cruise, las otras veces fueron distintas: “Lo que ella quería es que se filtraran sus fotos, porque muy interesada en la carrera no estaba, nos dijeron que mientras los pilotos corrían ella estaba maquillándose”.

¿Por qué Lewis Hamilton estaría molesto con Shakira?

Cuando Hamilton estuvo en el Sur de Florida salió a cenar con Shakira y hasta pasaron una tarde de yate en la playa, con los hijos de ella y otros famosos. Es ahí donde se habría formado una bonita amistad. Después, en el Gran Premio de España, la estrella latina se ofreció a llevar a sus hijos hasta Barcelona para que pasaran unos días de verano junto a Piqué, a pesar de que el acuerdo era que él fuera a recogerlos. Todo esto porque su objetivo principal habría sido asistir a la Fórmula 1, según las comunicadoras.

Shakira en el Gran Premio de Gran Bretaña

Semanas más tarde, la cantante barranquillera nuevamente le pidió al equipo de Mercedes que le diera pases para estar en el Gran Premio de Gran Bretaña. Esto causó la furia del piloto británico, afirmaron Las mamarazzis, dado que no quería que se los involucrara sentimentalmente. “Se siente molesto porque le da la sensación de que ella quiere hacer creer que entre ambos hay una relación sentimental”, aseguraron en el programa. No solo eso, sino que ya habría tomado acciones al respecto, hay que recordar que en días pasados estuvo en Ibiza en medio de un paseo en yate junto a la tenista Jenny Stray Spetalen y la actriz Eiza González. “Él quiere que se sepa que entre los dos no hay nada más que una amistad”, concluyeron las conductoras del podcast.

LA NACION