Actuó en una exitosa serie de Netflix y se queja de lo que le pagan: “Así de famosos somos y ganamos 20 dólares”

escuchar

En medio de las exigencias del movimiento que busca salarios más justos en la industria del entretenimiento en EE.UU. y que llevaron a declarar la huelga de actores que tiene paralizado Holllywood, surgió un testimonio que refleja en primera persona las consecuencias de las reglas poco claras en los contratos y los pagos irrisorios que obtienen las celebridades por su trabajo a través de plataformas de streaming.

La actriz Lea DeLaria, más bien conocida por su papel como Big Boo en Orange Is The New Black, fue la encargada de destapar el bajo sueldo que recibe en la actualidad como parte de los llamados “ingresos residuales” tras su participación en la exitosa serie. “Es bastante duro cuando mi último cheque por derechos de autor llegó en junio. Fue por 20,27 dólares”, contó en una entrevista con CNN.

La actriz Lea DeLaria exhibe su propia historia para evidenciar los malos pagos en la industria del entretenimiento @realleadelaria / Instagram

La también comediante compartió una anécdota reciente cuando trabajadores de mantenimiento de su edificio la encontraron en el pasillo y le pidieron que se sacara una foto con ellos. “Eso pasa 20 veces al día”, dijo DeLaria para resaltar que el público la conoce bien, pero eso no se refleja en las ganancias económicas que obtiene. “Parece un problema de primer mundo, pero así de famosos somos y estamos ganando US$20,27″, sentenció.

La actriz también repasó una anécdota en la que el CEO de Netflix, Ted Sarandos, le dijo al equipo de producción de Orange Is The New Black que su serie era “más grande que Game of Thrones”, lo que dejó desconcertados a todos porque desde entonces ya había inconformidades por los ingresos que recibían. “Sigo viviendo en mi departamento de Bushwick (un barrio modesto en la parte noreste del distrito de Brooklyn, Nueva York) ¿Dónde está el dinero?”, manifestó.

DeLaria apareció en un total de 63 episodios de la serie desde 2013 hasta 2019, y durante ese tiempo su trabajo mereció 21 nominaciones a los premios Emmy, así como el premio del Sindicato de Actores por Mejor Interpretación de Reparto en una Serie de Comedia en tres ocasiones consecutivas.

Otra actriz de ‘Orange is the New Black’ exhibe su cheque de US$27,30

A finales de 2020, Kimiko Glenn, que interpretó a Brook Soso en la misma serie, publicó en Instagram su cheque por derechos de autor. “¡Voy a ser tan rica!”, se escucha en una parte del clip, pero luego se sorprende al ver que el total ascendía a US$27,30 dólares por su aparición en 45 episodios, cada uno le suma a la cuenta total algunos centavos.

Una actriz exhibe lo que le pagan de regalías por su papel en una serie de Netflix

En aquella primera publicación obtuvo más de 400 mil ‘me gusta’ y casi 2000 comentarios, muchos de ellos de fans incrédulos al conocer las condiciones. En los últimos días, con las disputas más recientes, Glenn volvió a publicar el clip en su cuenta de TikTok y ya tiene más de cuatro millones de reproducciones.

Uno de los puntos que complican las negociaciones es la poca transparencia de las compañías como Netflix que no revelan sus cifras de audiencias y eso impide a los actores negociar salarios más altos, según un artículo de New Yorker. El texto retoma la opinión de Emma Myles, que pasó seis temporadas como Leanne Taylor: “Sabíamos que era increíblemente popular. Salíamos de nuestras casas en cualquier barrio en el que viviéramos y la gente se volvía loca”.

LA NACION