Revelan que una fuente de la CIA infiltrada en el régimen venezolano ayudó a rastrear a Maduro

NUEVA YORK.- Una fuente de la CIA dentro del gobierno venezolano monitoreó la ubicación de Nicolás Maduro en los días y momentos previos a su captura por las fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, según dijeron personas informadas sobre la operación a The New York Times.

La agencia de espionaje estadounidense, según las fuentes, recolectó la inteligencia que condujo a la captura de Maduro, monitoreando su posición y movimientos con una flota de drones furtivos que proporcionaban un monitoreo casi constante sobre Venezuela, además de la información proporcionada por sus fuentes venezolanas.

Durante la conferencia de prensa en la que Donald Trump dio detalles de la operación, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, confirmó la participación de la CIA.

La CIA contaba con un grupo de oficiales en Venezuela trabajando clandestinamente desde agosto, según una persona familiarizada con el trabajo de la agencia. Los oficiales recopilaron información sobre el estilo de vida y los movimientos de Maduro.

No está claro cómo la CIA reclutó a la fuente venezolana que informó a los estadounidenses sobre la ubicación de Maduro.

Sin embargo, exfuncionarios afirmaron que la agencia recibió claramente ayuda de la recompensa de 50 millones de dólares que el gobierno estadounidense ofreció por información que condujera a la captura de Maduro.

En su audiencia de confirmación el año pasado, John Ratcliffe, director de la CIA, prometió liderar una agencia más agresiva, dispuesta a realizar operaciones encubiertas para recopilar información y promover la política estadounidense. El presidente Donald Trump autorizó a la CIA a tomar medidas más agresivas el otoño pasado, y en noviembre aprobó la planificación y preparación de una serie de operaciones en Venezuela.

A finales de diciembre, la CIA utilizó un dron armado para llevar a cabo un ataque contra un muelle que, según funcionarios estadounidenses, estaba siendo utilizado por una banda venezolana para cargar drogas en embarcaciones.

Una de las personas informadas sobre la captura de Maduro afirmó que fue fruto de una estrecha colaboración entre la agencia y el ejército, e implicó “meses de planificación meticulosa”.

Un alto funcionario estadounidense afirmó que la CIA y los analistas de Operaciones Especiales tenían a Maduro “localizado” (es decir, localizado con precisión) desde el principio de la planificación de la operación. Si bien la CIA desempeñó un papel fundamental en su planificación y ejecución, la misión fue una operación de aplicación de la ley a cargo de las fuerzas de Operaciones Especiales del ejército estadounidense, más que una operación llevada a cabo bajo la autoridad de la agencia.

El presidente Donald Trump anunció este sábado que el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” en Caracas

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”, aseguró Trump en su red Truth Social.

“Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses”, añadió el magnate republicano.

Posteriormente, en una breve entrevista telefónica con el diario The New York Times, el mandatario estadounidense elogió la “brillante” operación militar. “Una gran planificación y un montón de tropas y personas excelentes”, dijo, citado por el periódico.

El sorprendente anuncio de Trump se produce tras meses de presión militar y económica cada vez mayor por parte de Estados Unidos sobre Maduro. El presidente estadounidense dijo en diciembre que lo más “inteligente” sería que Maduro dimitiera y, posteriormente, lanzó que los días en el poder del líder venezolano estaban “contados”.

El anuncio de Trump sobre la captura de Maduro llega además dos días después de que este último intentara entablar conversaciones entre ambos, ofreciéndole cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas y la migración ilegal.

