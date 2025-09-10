Rumbo al Mundial 2026 en EE.UU.: cómo y cuándo sería el partido de México vs. Portugal con Cristiano Ronaldo

Lo que parecía un simple rumor podría convertirse en realidad. El Estadio Azteca, que actualmente se remodela para el Mundial 2026, sería reinaugurado con un partido amistoso de lujo: la selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, se enfrentaría a México.

Cuándo se jugaría el partido entre México y Portugal, con CR7

De acuerdo con el reportero mexicano David Medrano, de TV Azteca (cadena de la que forma parte ADN40), el duelo entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y la selección de México se llevará a cabo en el Estadio Banorte, nombre con el que se le conocerá muy pronto al Estadio Azteca.

Cristiano Ronaldo jugaría un partido amistoso con México y Portugal en 2026 (Instagram @cristiano)

Pese a que aún no hay una fecha oficial, el periodista deportivo señaló que el encuentro se realizaría el próximo 28 de marzo, como parte de la reinauguración del recinto mundialista.

El comentarista de la cadena mexicana agregó que solo faltan algunos detalles para que se firme el partido entre ambas selecciones nacionales, incluido Cristiano Ronaldo, por lo que, si se concreta este supuesto, se espera un estadio lleno para ver a CR7 previo al Mundial de la FIFA.

De ser así, la fecha del partido amistoso se disputaría a la par del Torneo Clasificatorio para determinar a los últimos dos invitados a la fiesta mundialista, ya que en esas fechas se tiene previsto que se lleven a cabo las semifinales y finales del repechaje intercontinental.

Cuándo será el Mundial 2026

Esta será una edición histórica, ya que por primera vez participarán 48 equipos de todo el planeta. El torneo tendrá como sede a tres países: Estados Unidos, México y Canadá

La foto del miércoles 11 de junio de 2025 muestra el estadio Azteca en Ciudad de México (AP Foto/Fernando Llano) Fernando Llano - AP

Asimismo, el certamen volverá a disputarse en el periodo tradicional entre los meses de junio y julio. La fecha del partido inaugural se estableció para el jueves 11 de junio de 2026, mientras que el domingo 19 de julio será la clausura del evento.

La federación confirmó que el Estadio Azteca será la cancha donde se realice el partido inaugural, mientras que Nueva York será la sede de la final de la Copa Mundial donde se coronará al nuevo campeón.

Cuáles son las ciudades y estadios para el Mundial 2026

La FIFA indicó que los 48 seleccionados se dividirán en 12 grupos con cuatro equipos cada uno, de los cuales pasarán a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada bombo, junto con los mejores ocho terceros de los dieciseisavos de final; a partir de ahí los duelos son de eliminación directa.

Cristiano Ronaldo, leyenda de Portugal y del fútbol mundial Hakob Berberyan - AP

Todos los partidos se dividirán entre los tres países, pero sobre todo en EE.UU. Las ciudades en las que se disputarán los enfrentamientos son:

Canadá

Toronto

Vancouver

México

Guadalajara

Ciudad de México

Monterrey

Estados Unidos

Atlanta

Boston

Dallas

Houston

Kansas City

Los Ángeles

Miami

Nueva York / Nueva Jersey

Filadelfia

Área de la Bahía de San Francisco

Seattle

Mientras que los 16 estadios (el mayor número de recintos desde Corea/Japón en 2002) donde se jugarán los encuentros a lo largo del torneo serán:

Canadá

Toronto Stadium

BC Place Vancouver

México

Estadio Azteca Ciudad de México

Estadio Guadalajara

Estadio Monterrey

Estados Unidos