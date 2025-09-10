Rumbo al Mundial 2026 en EE.UU.: cómo y cuándo sería el partido de México vs. Portugal con Cristiano Ronaldo
Según fuentes mexicanas, ambas escuadras se enfrentarán en un amistoso de preparación para el máximo evento del fútbol
Lo que parecía un simple rumor podría convertirse en realidad. El Estadio Azteca, que actualmente se remodela para el Mundial 2026, sería reinaugurado con un partido amistoso de lujo: la selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, se enfrentaría a México.
Cuándo se jugaría el partido entre México y Portugal, con CR7
De acuerdo con el reportero mexicano David Medrano, de TV Azteca (cadena de la que forma parte ADN40), el duelo entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y la selección de México se llevará a cabo en el Estadio Banorte, nombre con el que se le conocerá muy pronto al Estadio Azteca.
Pese a que aún no hay una fecha oficial, el periodista deportivo señaló que el encuentro se realizaría el próximo 28 de marzo, como parte de la reinauguración del recinto mundialista.
El comentarista de la cadena mexicana agregó que solo faltan algunos detalles para que se firme el partido entre ambas selecciones nacionales, incluido Cristiano Ronaldo, por lo que, si se concreta este supuesto, se espera un estadio lleno para ver a CR7 previo al Mundial de la FIFA.
De ser así, la fecha del partido amistoso se disputaría a la par del Torneo Clasificatorio para determinar a los últimos dos invitados a la fiesta mundialista, ya que en esas fechas se tiene previsto que se lleven a cabo las semifinales y finales del repechaje intercontinental.
Cuándo será el Mundial 2026
Esta será una edición histórica, ya que por primera vez participarán 48 equipos de todo el planeta. El torneo tendrá como sede a tres países: Estados Unidos, México y Canadá
Asimismo, el certamen volverá a disputarse en el periodo tradicional entre los meses de junio y julio. La fecha del partido inaugural se estableció para el jueves 11 de junio de 2026, mientras que el domingo 19 de julio será la clausura del evento.
La federación confirmó que el Estadio Azteca será la cancha donde se realice el partido inaugural, mientras que Nueva York será la sede de la final de la Copa Mundial donde se coronará al nuevo campeón.
Cuáles son las ciudades y estadios para el Mundial 2026
La FIFA indicó que los 48 seleccionados se dividirán en 12 grupos con cuatro equipos cada uno, de los cuales pasarán a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada bombo, junto con los mejores ocho terceros de los dieciseisavos de final; a partir de ahí los duelos son de eliminación directa.
Todos los partidos se dividirán entre los tres países, pero sobre todo en EE.UU. Las ciudades en las que se disputarán los enfrentamientos son:
Canadá
- Toronto
- Vancouver
México
- Guadalajara
- Ciudad de México
- Monterrey
Estados Unidos
- Atlanta
- Boston
- Dallas
- Houston
- Kansas City
- Los Ángeles
- Miami
- Nueva York / Nueva Jersey
- Filadelfia
- Área de la Bahía de San Francisco
- Seattle
Mientras que los 16 estadios (el mayor número de recintos desde Corea/Japón en 2002) donde se jugarán los encuentros a lo largo del torneo serán:
Canadá
- Toronto Stadium
- BC Place Vancouver
México
- Estadio Azteca Ciudad de México
- Estadio Guadalajara
- Estadio Monterrey
Estados Unidos
- Estadio de Atlanta
- Estadio de Boston
- Estadio de Dallas
- Estadio de Houston
- Estadio de Kansas City
- Los Angeles Stadium
- Estadio de Miami
- Estadio de Nueva York / Nueva Jersey
- Estadio de Filadelfia
- Estadio de la Bahía de San Francisco
- Estadio de Seattle
