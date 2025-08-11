Rune, primer inscripto en los octavos de Cincinnati

El danés Holger Rune, noveno del ranking mundial, se convirtió este lunes en el primer inscrito a los octavos de final del Abierto de Cincinnati al imponerse al estadounidense Alex Michelsen (33°).

Séptimo preclasificado y semifinalista en la edición pasada, el danés de 22 años hincó las rodillas de uno de los dueños de casa en una hora y 33 minutos con parciales 7-6 (7/4), 6-3.

Rune se mostró implacable con el servicio al ganar el 82% (32/39) de los puntos con el primer saque en una jornada muy calurosa en Cincinnati (Ohio), donde los termómetros alcanzaron los 33 grados durante el juego.

"Estaba haciendo mucho calor y fue muy complicado", comentó el europeo. "Encontré un mejor ritmo, mi entrenamiento de ayer ha sido clave".

Con su victoria, que lo emparejará en octavos con el estadounidense Frances Tiafoe o el francés Ugo Humbert, Rune llegó a 99 triunfos contra 58 derrotas en cancha dura en su carrera como profesional.

En el torneo femenino, en tanto, una hora y 22 minutos de tenis fueron suficientes para que la española Jéssica Bouzas Maneiro (42ª) derrotara a la estadounidense Taylor Townsend (126ª) por 6-4, 6-1.

La ibérica, de 22 años, ha ganado diez de sus últimos 12 partidos, incluida su primera participación en cuartos de final de un WTA 1000, la semana pasada en Montreal.

"Estoy trabajando fuerte y estoy muy contenta con mi equipo", dijo Bouzas Maneiro al finalizar el encuentro. "Creo que eso es lo más importante para tener buenos resultados".

Bouzas Maneiro impuso condiciones en la segunda manga logrando mover en la pista a Townsend, al propiciar errores no forzados que facilitaron los tres quiebres que definieron la contienda.

"Siempre debo estar lista en la devolución con ella, ese fue el énfasis de hoy, traté de mantener la intensidad con la mente clara en el juego", explicó.

La española luchará por el pase a la ronda de las ocho mejores contra la ganadora del choque entre la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y la británica Emma Raducanu.