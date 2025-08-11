Rune y Sabalenka se matriculan en los octavos de Cincinnati

Con algo de sufrimiento, Holger Rune y Aryna Sabalenka se clasificaron este lunes para los octavos de final del Abierto de Cincinnati en una jornada redonda para los favoritos, a la espera de la presentación de Jannik Sinner.

La bielorrusa, número uno del mundo, debió sacar lo mejor de sí para vencer en un extenuante partido de tres horas y diez minutos a la británica Emma Raducanu por 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/5).

"Ella es excelente jugadora y buena persona, estoy feliz de superar un partido de tres horas y diez minutos. Espero que mañana sea un día libre", dijo la vencedora.

Sabalenka, de 27 años, admitió que su estrategia incluyó "tomar riesgos". "Subí a la red en algunos puntos que fueron determinantes, tomé los riesgos y eso rindió fruto".

En octavos, enfrentará a la española Jéssica Bouzas Maneiro, que más temprano se impuso a la estadounidense Taylor Townsend por 6-4, 6-1.

En otros resultados de este lunes en Cincinnati, último gran torneo previo al Abierto de Estados Unidos, que se inicia el 24 de agosto, la rusa y duodécima sembrada Ekaterina Alexandrova derrotó a la australiana Maya Joint por 6-4, 6-3.

La rumana Sorana Cirstea, por su parte, venció a la china Yuan Yue por 6-7 (2/7), 6-4, 6-4.

Cirstea se jugará su pase a cuartos de final contra la polaca Iga Swiatek, tercera del escalafón femenino, que avanzó a octavos sin jugar ya que su rival de tercera fase, la ucraniana Marta Kostyuk (N.25), no se presentó.

También este lunes, la rusa Anna Kalinskaya (N.28), finalista del torneo WTA 500 de Washington a fines de julio, venció a la estadounidense y quinta favorita Amanda Anisimova por 7-5, 6-4 y se metió en la ronda de las 16 mejores.

Rune gana en sets corridos

En el Masters 1000 masculino, el danés Holger Rune, noveno del ránking mundial, se convirtió este lunes en el primer clasificado para octavos.

Rune, séptimo preclasificado y semifinalista en 2024, venció al estadounidense Alex Michelsen en una hora y 33 minutos con parciales 7-6 (7/4), 6-3.

Rune se mostró implacable con el servicio al ganar el 82% (32/39) de los puntos con el primer saque en una jornada muy calurosa en Cincinnati (Ohio), donde los termómetros alcanzaron los 33 grados durante el juego.

"Estaba haciendo mucho calor y fue muy complicado", comentó el danés, de 22 años.

“Encontré un mejor ritmo, mi entrenamiento de ayer ha sido clave”.

En octavos se enfrentará a otro tenista local, Frances Tiafoe, que eliminó al francés Ugo Humbert por doble 6-4.

Pero el plato fuerte de la jornada es la segunda presentación en este torneo del número uno mundial, el italiano Jannik Sinner, que enfrentaba en horas de la noche al canadiense Gabriel Diallo, de 23 años y 35 del ranking.

El campeón defensor, que volvió al circuito en Cincinnati desde su victoria sobre Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon en julio, debutó en segunda ronda con una fácil victoria sobre el colombiano Daniel Galán por un doble 6-1.