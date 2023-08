escuchar

“Él no sabe que yo sé que me está engañando”, fue la frase con la que una mujer estadounidense describió la venganza que hizo contra su pareja después de descubrir que el hombre era infiel. Ambos tenían un viaje planeado a Europa, con duración de varias semanas, pero ella decidió quedarse callada para llevar a cabo su plan satisfactoriamente. Así, le sacó varias fotos en los lugares más emblemáticos del continente, aunque con varios mensajes ocultos en los que exponía su traición.

La usuaria @iknow_girl decidió compartir su experiencia en varios clips en TikTok para desahogarse un poco de la tristeza que sintió después de que el viaje de sus sueños se arruinara. “Fui por nueve semanas a Europa con mi novio, quien me engañó durante toda nuestra relación, porque lo descubrí el día anterior y no quería perder miles de dólares en gastos de cancelación”, describió la grabación principal.

En el video hay una recopilación de fotos en las que aparece el joven en cuestión, con la cara borrosa para no revelar su identidad. Pero la tiktoker, quien le saca las instantáneas, le añade un toque peculiar al sostener con su mano varias notas, mientras él sale de fondo. “Le dije que estaba haciendo un carrete de todas las cosas dulces que había hecho por mí y que sería una sorpresa en el fin del viaje. Así que después de esto, romperé con él”, dice. En los textos ella cuenta, paso a paso, los detalles de la infidelidad.

Una mujer evidenció la infidelidad de su novio en un viaje a Europa

Una vez que se volvió viral, la comunidad virtual le preguntó acerca de todo y así es como la joven contó que descubrió el engaño al hurgar en el teléfono móvil de su pareja. Se dio cuenta de que salía constantemente de la casa donde convivían para encontrarse con otras mujeres: “Vi algunos mensajes entre él y su amigo, con quien hacía estas incursiones para ver a otras personas a mis espaldas”.

Por otro lado, sostuvo que no se arrepentía de haber hecho el viaje a Europa a pesar de su sufrimiento, porque tenía muchas ganas de conocer esos países. “Aunque obviamente mi situación no era la ideal, me aseguré de aprovecharla al máximo porque era único en la vida”, aseveró.

¿Qué pasó después?

La tiktoker estadounidense también contó que después del viaje, a finales de junio de este año, ella regresó a EE.UU. y le mandó por teléfono todas las imágenes reveladoras: “Le envié este carrete cuando volví (sola), ya que él extendió el viaje con su amigo para ir a más lugares, en los que seguramente estaría con otras mujeres. También le escribí un largo mensaje de ruptura”.

El novio sonreía para las fotos sin saber lo que le esperaba en redes sociales @iknow_girl/TikTok

Las personas que reprodujeron la serie de clips le enviaron sus condolencias y buenos deseos de que se recuperara pronto de esa decepción. En consecuencia, les respondió que ya estaba mucho mejor: “Siempre actuó como si se preocupara por mí y me quisiera cuando en realidad jugaba conmigo... Me duele pero me estoy curando. Estaré bien con el tiempo”. Además, dio un consejo: “No importa cuánto tiempo conozcas a una persona; a veces nunca sabrás todo, solo lo que quiere mostrarte”.

