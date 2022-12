Salma Hayek explicó por qué le preocupa la carrera que quiere seguir su hija Valentina: “Lo pierdes”

escuchar

Se llama Valentina Paloma Pinault y nació hace 15 años, producto del matrimonio entre la actriz mexicana Salma Hayek y el empresario François Henri Pinault, por lo que desde antes de nacer ya era famosa. Pese a que fue fotografiada desde pequeña en compañía de sus padres, ellos la mantuvieron alejada de los medios el mayor tiempo posible, hasta abril de este año.

La revista Vogue logró abrir el cerco en torno a la menor y tuvieron la exclusiva de su primera entrevista. Salma y Valentina posaron para la portada de México y Latinoamérica, además de que hablaron sobre su relación. Un tópico que resulta complejo al tratarse de una adolescente.

Salma Hayek y su marido Francois-Henri Pinault posan con su hija Valentina en la playa francesa de Deauville en septiembre de 2012 FRANCOIS DURAND

Salma dejó su carrera por un tiempo cuando se convirtió en madre, en los primeros años de Valentina, pero ella pudo verla desde los tres años desempeñando su trabajo en los grandes escenarios a los que está acostumbrada.

Durante la entrevista con Vogue, la joven dijo no tener claro a qué quería dedicarse, pero mencionó un par de intereses que además están ligados: “Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza”; y agregó: “Creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”.

La actriz mexicana, quien actualmente tiene 56 años, inició su carrera en 1988 en una importante televisora de su país, estaba estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, pero no concluyó por seguir sus sueños. Poco después dio el gran salto en busca de la fama en Hollywood.

Salma Hayek y su hija Valentina Pinault posaron para la revista Vogue @salmahayek - @salmahayek

Su hija parece querer seguir sus pasos en el ámbito artístico. La idea no entusiasma a Salma, quien tiene un motivo principal para desear que su hija vaya por otro rumbo porque habla desde la experiencia: “Cuando actúas muy joven, pierdes el anonimato”, declaró.

Pero no todo es negativo. Hayek tiene un consejo para la joven Valentina, si es que desea imitar sus pasos: “Creo que a nivel general, lo mejor es mantener y tener una estrategia de vida que te permita tener una faceta artística, una profesional y otra como mujer, sabiendo que siempre una de esas cosas se arriesga un poco. Significa entender qué sacrificas, qué da o qué quita”, agregó en referencia a lo que cada persona, con su esencia, decide para forjar su carrera profesional.

Salma Hayek brindó una entrevista junto a su hija Instagram

Sin embargo, todavía no es tiempo de una decisión definitiva de Valentina y, mientras tanto, sus padres siguen manteniéndola lejos del foco mediático. “Para ella, el hecho de que yo sea una figura pública, me recuerda que no tiene que significar que ella, su vida, lo que le gusta, cómo es, tenga que ser (público)”, declaró a People el año pasado.

Salma, con una larga trayectoria en cine y televisión, tiene más de 22 millones de seguidores en Instagram, pero ha sabido mantener al margen a su familia. Son escasas las fotografías junto a François Pinault y Valentina, ya que en la mayoría de sus publicaciones aparece junto a colegas del medio.

