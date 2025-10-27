Sam’s Club ofrece su membresía con un ahorro del 70%: cómo tramitarlo antes del 31 de octubre
No necesita ningún requisito adicional; aplica en las suscripciones Club y Plus
Las tiendas de Sam’s Club son algunas de las favoritas entre quienes prefieren comprar al mayoreo para ahorrar dinero, en especial durante las fiestas de fin de año. Durante octubre de 2025, la cadena de supermercados ofrecerá sus membresías con una rebaja del 70%.
Sam’s Club ofrece sus membresías con descuento del 70%
Sam’s Club anunció en su página corporativa que del 4 de octubre al 31 de octubre de 2025 se podrán adquirir sus dos tipos de membresías con un descuento del 70%. La membresía Club tiene un precio regular de US$50 al año, pero si se consigue con esta promoción, tendrá un costo de US$15.
Por el otro lado, la suscripción anual de la membresía Plus cuesta US$110. Con esta rebaja, solo se tendrán que pagar US$50. Esto quiere decir que, durante esta semana, los interesados podrán comprar la membresía Plus a precio de Club.
Para hacer válida esta promoción, los clientes tendrán que ser miembros nuevos e inscribirse en un link específico para Club y para Plus, donde se aplicará de forma automática el cupón de descuento. La oferta no estará disponible para las siguientes personas:
- Miembros actuales de Sam’s Club.
- Clientes que van a renovar su membresía.
- Individuos sin membresía actual, pero que fueron miembros en los últimos seis meses.
- Miembros invitados.
- Asociados de Walmart o Sam’s Club.
Sam’s Club detalló que estas membresías descontadas tendrán las mismas funciones y beneficios que las membresías usuales sin rebaja: tendrán una validez de un año y podrán utilizarse en todas las sucursales en Estados Unidos.
Cómo conseguir las membresías rebajadas de Sam’s Club
Como se mencionó con anterioridad, para aprovechar el descuento del 70% se deberá ingresar al enlace específico a más tardar el 31 de octubre de 2025 para registrarse como un miembro nuevo.
En la página de Sam’s Club primero se tendrá que crear una cuenta con contraseña. En ese proceso se requerirán algunos datos personales como:
- Nombre y apellido
- Correo electrónico
- Dirección
- Teléfono
Es importante que, antes de finalizar la compra, los interesados comprueben que el descuento se haya aplicado de forma correcta.
Al momento de crear una cuenta, los nuevos miembros podrán elegir si desean agregar otro titular a la membresía. Esto permite que más de una persona en el hogar utilice la misma credencial sin necesidad de solicitar otra.
Ambos tipos de suscripciones (Club y Plus) ofrecen la posibilidad de adquirir membresías complementarias con un costo de US$45 cada una. Las membresías no se pueden transferir a otra persona y solo los mayores de 18 años tienen permitido solicitarlas.
De acuerdo con el sitio de Sam’s Club, no es necesario contar con la tarjeta física para comprar en sus tiendas. Las membresías también se activan de forma digital y se pueden usar desde la app de Sam’s Club.
La compañía explicó que ya no le entregan una tarjeta física a todos sus clientes para reducir su huella ecológica en el planeta. No obstante, si uno de sus miembros desea conseguir el plástico, deberá acudir al Member Service Desk (área de atención al cliente) de cualquier sucursal para pedirlo.
Cuál es la diferencia entre las membresías Club y Plus
La membresía Club de Sam’s Club incluye los siguientes beneficios, según la página de la cadena de supermercados:
- Acceso a descuentos con duración limitada.
- Rebajas en combustible en gasolinerías selectas.
- Servicio Scan & Go, el cual permite escanear y pagar los artículos desde la aplicación y sin necesidad de hacer fila en caja.
- Dos tarjetas de membresía.
- Reembolsos en gasolina (5%), restaurantes (3%) y otras áreas (1%).
La membresía Plus incluye las mismas características que la versión Club, además de ventajas adicionales como:
- Un reembolso del 2% en compras calificadas.
- Envío gratis en compras superiores a US$50.
- Horario de compras extendido (una hora antes de que abra la tienda para todos los clientes).
- Ahorros en las secciones de farmacia, óptica y llantas.
