El secretario del Tesoro revela cuándo los trabajadores en EE.UU. recibirán cheques de hasta US$2000

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, informó que en 2026 habrá reembolsos estimados de entre mil y dos mil dólares para los trabajadores en el país norteamericano. El beneficio se origina, en gran parte, porque muchos no ajustaron sus retenciones fiscales tras la aprobación de una ley.

Lo que dijo Bessent sobre los cheques de hasta 2000 dólares para trabajadores en EE.UU.

El pasado miércoles, según Newsweek, Bessent le dijo a un periodista que habrá cheques de entre US$100 y 150 mil millones en total para los trabajadores de EE.UU. durante el primer trimestre de 2026.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, dijo que el reembolso para trabajadores se enviará durante el primer trimestre de 2026 Evan Vucci - AP

El funcionario explicó que, en su mayoría, esto se debe a las disposiciones de la ley One Big Beautiful Bill, que fue aprobada en el pasado julio.

La legislación incluye:

Deducción automática y exención de impuestos sobre las propinas, las horas extras o la seguridad social .

. Parte de los beneficiarios recibirán el dinero por no haber ajustado sus retenciones.

El titular de la cartera federal prometió que, además, una vez sean modificadas las retenciones, los empleados notarán un aumento en sus respectivos salarios.

“El proyecto de ley se aprobó en julio; los trabajadores estadounidenses no modificaron sus retenciones, por lo que recibirán reembolsos muy cuantiosos en el primer trimestre”, explicó Bessent.

Y luego concluyó: “Así que creo que veremos reembolsos de entre US$100 y 150 mil millones, que podrían representar entre US$1000 y US$2000 por hogar. Luego, modificarán sus retenciones y obtendrán un aumento real en sus salarios”.

El Departamento del Tesoro apuntó contra estados demócratas por evadir recortes de impuestos

En un comunicado del 10 de diciembre, el Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés) acusó a varios estados de “bloquear recortes fiscales históricos para los trabajadores estadounidenses”. La agencia aseguró que se trata de un acto de “obstruccionismo político” para hacer frente a la ley One Big Beautiful Bill.

“Bastiones liberales como Colorado, Nueva York, Illinois y el Distrito de Columbia impiden deliberadamente que sus residentes reciban estos beneficios históricos a nivel estatal. Esta obstrucción partidista es un ataque directo contra las mismas familias y trabajadores”, dice la publicación.

El USDT prometió un reembolso para trabajadores en EE.UU. Imagen de Freepik

La cartera federal explica que, con esta decisión, los estados provocan mayores cargas fiscales estatales para los trabajadores y los privan de un alivio financiero.

Además, la entidad remarcó que los recortes de impuestos están destinados a:

Exención a las propinas para personas dedicadas del sector servicios.

Exención a horas extra para los linieros y trabajadores de fábricas.

Una nueva deducción fiscal para las personas mayores que dependen del Seguro Social.

“La visión del presidente Trump es clara: alivio real para los hombres y mujeres olvidados de Estados Unidos, certeza para las empresas e impulso al crecimiento”, concluye el anuncio.

Reembolsos para los trabajadores en 2026

En una entrevista con CNBC realizada el lunes, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, también hizo alusión a los cheques que recibirán ciertos trabajadores en 2026.

Trabajadores podrán reclamar cuantiosos cheques en 2026 Freepik

“El próximo año, la persona promedio que no paga impuestos sobre las propinas ni sobre las horas extra probablemente recibirá entre 1.600 y 2.000 dólares adicionales”, explicó Hassett, quien puso una base más alta a la que mencionó Bessent.

Por último, concluyó: “Gran parte de esa cantidad se recibirá en forma de reembolsos de impuestos a principios de año”.