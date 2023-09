escuchar

Puede que parezca una historia de película, pero no lo es. Un matrimonio de Utah, Estados Unidos, siempre recibió comentarios acerca del parecido físico que existía entre ellos, pero los jóvenes nunca le dieron mayor importancia al tema. Sin embargo, todo cambió el día que descubrieron que en realidad eran primos. “Ojalá fuera un chiste”, escribieron como comentario en un video que publicaron en sus redes sociales.

Tylee y Nick Waters se casaron hace tres años y, con frecuencia, publicaban contenido de su vida en pareja, principalmente videos de bailes que hacían juntos, actividades en común e incluso bromeaban acerca de cómo serían sus hijos.

Recientemente, publicaron en su cuenta de TikTok, donde tienen poco más de 26.000 seguidores, que habían descubierto que eran primos. Si bien no dieron detalles de la manera en que se enteraron de que eran familia, el video generó tal asombro que ya fue visto por más de 5,7 millones de usuarios de esa plataforma.

Luego de tres años de matrimonio, descubrieron que eran primos

En el clip, Nick rodea con un brazo a su esposa y prima Tylee, mientras ambos comparten un beso con la icónica melodía de Lynyrd Skynyrd, “Sweet Home Alabama”. Como suele suceder con este tipo de publicaciones, los usuarios reaccionaron de inmediato y quisieron conocer más detalles. “Ahora quiero saber la historia completa. Es momento de un storytime”, escribió una persona.

Otros seguidores en TikTok aprovecharon la sección de comentarios para contar historias personales sobre vínculos familiares. “Mi esposo y yo también somos primos. Casi todos los que conozco en Utah son mis primos de alguna manera”, escribió una persona, mientras que otra manifestó: “Lo mismo nos pasó a nosotros. Luego de estar casados por tres años y con un hijo, descubrimos que éramos primos quintos”.

Nick y Tylee Waters contaron en sus redes sociales que en realidad eran primos TikTok/@tyleewaters

En ese orden, uno de los comentarios más sorprendentes fue el de una pareja que tenía décadas de matrimonio. “Mi esposo y yo hemos estado casados durante 33 años y recientemente descubrimos que somos primos lejanos”, escribió una mujer.

No obstante, por el momento, los Waters no se animaron a revelar la manera en que descubrieron que eran familia. En videos posteriores, respondieron a algunas preguntas de los usuarios, como la manera en que se conocieron y si todavía permanecerían casados a pesar de ser primos, Con respecto a este último, a través de un clip que hicieron con humor, expresaron que no tenían planes de divorcio en un futuro cercano.

De acuerdo con medios estadounidenses, no es inusual que las parejas que viven en Utah descubran con el tiempo que son familia. A principios de año, New York Post publicó el caso de los miembros de un matrimonio que supieron que eran primos terceros luego de casarse.

Además de lo que circuló en los medios, compartieron la anécdota en TikTok, donde revelaron que todo ocurrió cuando miraban sus árboles genealógicos para elegir un nombre para el bebé que venía en camino. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que sus abuelos tenían el mismo nombre y apellido. “Él llamó a su abuela y yo llamé al mío y les preguntamos si se conocían”, contó la mujer en el clip. “¡Claro que sí!”, fue la respuesta que ambos recibieron.

