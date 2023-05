Todas las ofertas para el Memorial Day 2023

escuchar

Este lunes se celebrará en Estados Unidos el Memorial Day, o Día de los Caídos, una conmemoración dedicada a los miembros de las fuerzas armadas fallecidos durante las guerras en las que participó ese país. Al igual que todos los feriados de esa nación, la fecha conlleva descuentos especiales en una gran variedad de productos, ya sea en tiendas físicas o en línea.

Aún no comienza el fin de semana festivo. Sin embargo, ya hay una multitud de ofertas disponibles, otras más se activarán en el transcurso del viernes. Quienes hacen compras frecuentes en Amazon ya advirtieron que la tienda bajó los precios de muchos de sus artículos desde este jueves. Algunas de estas promociones fueron calificadas como “impresionantes”, por lo cual muchos no dejaron pasar la oportunidad. Estos son algunos de los productos con más descuentos:

Bañera de hidromasaje inflable: US$371,13, su precio original es de US$529,99.

US$371,13, su precio original es de US$529,99. Sofá Lilola Home Lucca: US$469,09, su precio original es de US$792.

US$469,09, su precio original es de US$792. Amazon Fire TV Smart TV 4K UHD, de 43 pulgadas: US$259,99, su precio original es de US$369,99.

US$259,99, su precio original es de US$369,99. Apple AirPods Pro, segunda generación : US$199,99, su precio original es de US$249.

: US$199,99, su precio original es de US$249. Sartén de hierro fundido de la marca Lodge US$19,90, su precio original es de US$34.25.

US$19,90, su precio original es de US$34.25. Aspiradora vertical de la marca Dyson Ball Animal: US$399, su precio original es de US$499,99.

Los audífonos no pueden faltar dentro de los artículos en oferta por el Memorial Day

Ofertas en tiendas de ropa

El Memorial Day también indica que está próximo el inicio extraoficial del verano boreal, por lo que las tiendas de ropa promocionan su colección de primavera para abrirle paso a su línea de la siguiente temporada. Tal es el caso de Anthropologie, donde se ofertan prendas con hasta el 40% de descuento, entre zapatos, pantalones, faldas, camisas e incluso cortinas para el hogar.

Los operadores de Macy’s generaron un apartado exclusivo en su sitio web para los descuentos de este fin de semana, donde destacan reducciones de hasta el 50%. Para los deportistas que buscan ofertas, Nike no se quedó fuera y aplicó rebajas a artículos de todas sus categorías, desde zapatillas hasta atuendos deportivos. Las marcas The North Face, Michael Kors, Coach, Columbia y Old Navy también se unieron a las promociones.

Las personas podrán disfrutar de grandes rebajas en ropa durante el Memorial Day

Herramientas para el hogar

El Memorial Day representa una gran oportunidad para encontrar herramientas a bajo costo. Las personas suelen comprar este tipo de artículos para obsequiarlos el Día del Padre, que se celebrará el próximo 18 de junio. Las tiendas en cuestión aplicarán descuentos de hasta 50%.

En el sito web de The Home Depot ya se encuentran disponibles productos con rebajas. Desde cortadores de césped de US$149, hasta parrillas de gas por tan solo US$199. Asimismo, las tiendas Iowes y ACE han disminuido los precios de sierras circulares, kits de herramientas, taladros inalámbricos, atornilladores, gabinetes de acero, entre otras cosas.

¿Cuáles son los próximos días feriados en EE.UU.?

Después de este lunes 29 de mayo, cuando se celebre el Memorial Day, los siguientes feriados oficiales de este año son:

Lunes 19 de junio: Juneteenth, o Día de la Liberación

Martes 4 de julio: Día de la Independencia

Lunes 4 de septiembre: Día del Trabajo

Lunes 9 de octubre: Día de Colón

Viernes 10 de noviembre: Día de los Veteranos de Guerra

Jueves 23 de noviembre: Día de Acción de Gracias

Lunes 25 de diciembre: Navidad

