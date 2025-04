Se mudó del Medio Oeste a una ciudad de Nevada y no tiene dudas: “Mi vida ha cambiado”

Jeanna DeLaurentis decidió cambiar su residencia por cuestiones climáticas: abandonó Youngstown, en Ohio, para mudarse a Reno, en Nevada. De esa manera, pasó de vivir en una de las ciudades más nubladas de Estados Unidos a una de las más soleadas, por lo que ahora disfruta más de 250 días de sol al año. “Mi vida ha cambiado. Estoy más alegre y motivada”, destacó.

Su mudanza de Ohio a Nevada por razones climáticas

En un relato en primera persona que hizo para Business Insider, DeLaurentis comentó que vio en esta mudanza la oportunidad perfecta para mejorar su realidad. “Esperaba que mudarme a un clima soleado significara un cambio positivo en mi estilo de vida, y lo fue”, comentó respecto de su decisión de instalarse en Reno, conocida como la “Ciudad pequeña más grande del mundo”.

Reno es conocida por sus días soleados y con temperaturas agradables Pixabay

Aunque inicialmente sentía algo de incertidumbre por dejar atrás a su familia y amigos en el Medio Oeste, confiaba en que el nuevo clima traería consigo un efectivo beneficioso en su estado de ánimo. “El sol en Reno me hizo sentir más alegre y motivada. Los días grises de Ohio siempre afectaban mi estado de ánimo, y aquí las cosas mejoraron”, recordó.

Las diferencias entre Reno y Youngstown: “El clima ha tenido un impacto positivo en mi vida”

A lo largo de los años y a pesar de que extraña algunas cosas de Ohio, continúa en Reno. “Hoy, después de siete años en Reno, puedo decir que el clima ha tenido un impacto positivo en mi vida. El sol casi siempre brilla y la ciudad sigue experimentando las cuatro estaciones”, comentó DeLaurentis

La persistencia del sol en el cielo la sorprendió en sus primeros meses allí, especialmente después de haber vivido en un lugar con un pronóstico tan imprevisto como el de Ohio. “El cielo aquí es azul la mayoría de los días. Nunca había visto un clima tan predecible en el noreste de Ohio”, añadió.

El clima en Reno le sienta muy bien a DeLaurentis Pixabay

No solo el clima: Reno le ofreció algo que Ohio no le daba

El cambio a la ciudad de Nevada le permitió experimentar un estilo de vida diferente a DeLaurentis, quien mencionó que Reno tiene un patrón de estaciones muy marcado. “Aunque los inviernos en Ohio son duros, Reno ofrece un respiro con su sol casi constante, que hace que incluso los días fríos sean más llevaderos”, comentó.

Reno tiene muchos puntos turísticos para visitar durante todo el año Pixabay

El impacto de este cambio fue inmediato. “La gente en Reno disfruta del aire libre, ya sea esquiando, montando en bicicleta o haciendo senderismo. El sol hace que todo sea más atractivo”, explicó DeLaurentis, quien en su cuenta de Linkedln detalla ser editora de video freelance.

En cambio, en Ohio encontraba difícil la motivación para salir en los días nublados. No obstante en esta ciudad de Nevada las condiciones climáticas la animan a explorar más allá de los límites urbanos. Desde que llegó, ha comenzado a practicar ciclismo de carretera, mientras aprovecha las rutas por el valle y las montañas como Sierra Nevada.

Reno también le ofrece acceso fácil al lago Tahoe, lo que ha ampliado aún más sus opciones para actividades como senderismo, kayak o incluso buceo. “El aire libre aquí es incomparable. Incluso en invierno, caminar por los senderos soleados me parece una experiencia única”, comentó.

Jenna reveló los aspectos negativos de haberse mudado Flickr

Las adversidades que encontró en su vida en Ohio

La mujer también reconoció que vivir en Reno tiene sus desafíos. “El clima puede ser extremadamente ventoso y los veranos traen consigo el riesgo de humo de los incendios forestales cercanos”, explicó. Además, la distancia de sus seres queridos ha comenzado a pesarle desde que se convirtió en tía.

“Extraño a mi familia, pero el estilo de vida al aire libre en Reno es algo que no cambiaría”, añadió. Aunque nunca se sabe qué puede suceder en el futuro, DeLaurentis tiene claro que no regresaría a un lugar tan nublado. “No me imagino viviendo en otro lugar que no sea Reno. El sol me mantiene feliz y motivada”, concluyó.

LA NACION