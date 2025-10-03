Sean "Diddy" Combs será condenado este viernes tras impactante proceso judicial en EEUU

El magnate del hip-hop Sean "Diddy" Combs, absuelto de las acusaciones más graves que se le imputaban tras un juicio por agresión sexual, conocerá este viernes la pena a la que será condenado por dos cargos por trata de personas con fines de prostitución.

La audiencia de sentencia comenzó en el tribunal de Nueva York donde se juzga a la estrella, en su presencia y ante una gran multitud. Su familia también está presente.

El fiscal Christy Slavik, quien solicita una pena mínima de prisión de 11 años, reiteró el viernes que una sentencia severa estaba justificada dado el número de víctimas, la gravedad de sus padecimientos y que sus delitos se hayan extendido por 15 años.

Nicole Westmoreland, abogada del acusado, reclamó en cambio al juez una sentencia de 14 meses, que en realidad sería tiempo cumplido, ya que Sean Combs, su nombre real, lleva más de un año encarcelado en Brooklyn.

Entre sollozos, Westmoreland calificó a Combs como una "inspiración" para la comunidad negra y un defensor de la justicia social.

"Es solo un ser humano. Ha cometido errores", pero "está arrepentido" y "no beneficia a nadie encerrarlo en una prisión", señaló.

Los seis hijos adultos de Combs realizaron una emotiva súplica a favor de su padre, y el mayor, Quincy Brown, lo calificó de "un hombre cambiado". "Por favor, por favor, denle a nuestra familia la oportunidad de sanar juntos", reclamó una de sus hijas, D'Lila Combs.

El juez Arun Subramanian, por su parte, afirmó que las directrices federales sugerían una pena de prisión de entre seis y siete años, aunque tiene margen para imponer una pena mayor o menor.

También destacó una aparente falta de remordimiento del acusado, afirmando que Combs ha "impugnado rotundamente su culpabilidad objetiva".

"Perdido entre las drogas y los excesos"

En una carta enviada al juez el jueves, el exrapero y empresario de 55 años pidió perdón y "misericordia" y dijo estar "destrozado" por lo que hizo tras "perderse en las drogas y los excesos".

En julio, luego de dos meses de deliberaciones en Nueva York, el jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración contra Sean Combs, su verdadero nombre, evitándole la cadena perpetua.

Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución, por los que aún podría recibir hasta 20 años de prisión.

La cantante Cassie, una de las víctimas de la estrella y que fue su novia entre 2007 y 2018, instó al juez a considerar "las muchas vidas que Sean Combs ha perturbado".

"Todavía tengo pesadillas, flashbacks diarios y sigo necesitando atención psicológica", escribió en una carta, afirmando que ella y su familia habían abandonado el área de Nueva York por temor a represalias si "Diddy" Combs era liberado.

El ex astro del hip-hop, que durante su juicio lució notablemente mayor, con cabello y barba canosos, fue acusado de obligar a mujeres —incluidas Cassie y una pareja más reciente que testificó bajo el seudónimo de "Jane"— a participar en maratones sexuales con prostitutos masculinos mientras él se masturbaba o grababa.

También de crear una red criminal para organizar estas actividades, conocidas como "freak-offs" o "noches de hotel".

