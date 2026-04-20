Ganó Hochul: Trump retrocede y acepta liberar fondos para el metro de Nueva York tras demanda de la MTA

La administración de Donald Trump acordó este jueves 16 de abril liberar los fondos federales para la extensión del metro de la Segunda Avenida en Nueva York, tras una demanda de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés). El Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) dio marcha atrás y permitió que la obra en East Harlem recupere su financiamiento. La gobernadora Kathy Hochul celebró la decisión.

El conflicto por la financiación del metro en Nueva York

La disputa legal estalló cuando el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) retuvo US$58,6 millones destinados a la infraestructura neoyorquina desde 2025. La gobernadora Hochul celebró la decisión como un triunfo.

La gobernadora Kathy Hochul celebró la decisión como un triunfo político X @govkathyhochul

“Demandamos a la administración Trump después de que congelaran ilegalmente los fondos para el metro de la Segunda Avenida. Hoy, dieron marcha atrás. La congelación ha terminado”, publicó en su perfil oficial de X.

La demanda de la MTA alegaba que, al retener los recursos, el DOT incumplió el contrato firmado en 2023. Por su parte, el presidente de la agencia, Janno Lieber, se refirió al tiempo que tomó resolver el conflicto.

“No debería haber hecho falta siete meses ni un pleito para llegar hasta aquí, pero con la concesión del gobierno federal en la puerta del juzgado, la MTA ahora puede seguir adelante con confianza con la Fase 2 del metro de la Segunda Avenida”, sostuvo en un comunicado que publicó la entidad en la misma plataforma.

Detalles del acuerdo en Nueva York: cómo avanzará la extensión del metro

De acuerdo con el medio Amny, en un comunicado oficial, el DOT indicó que accedió a reanudar el procesamiento de solicitudes de reembolso después de que la agencia estatal indicara que dejaría de considerar la raza y el sexo como criterios de selección de contratistas bajo normas de diversidad.

La MTA introdujo nuevas puertas en el sistema de transporte de Nueva York

Con este pacto, la MTA podrá solicitar los US$58,6 millones bloqueados y activar el contrato principal de US$1000 millones para la estación de la calle 106.

La Fase 2 del proyecto incluye las siguientes metas:

Extensión : llevará la Línea Q desde la calle 96 hasta la calle 125 y la avenida Lexington.

: llevará la Línea Q desde la calle 96 hasta la calle 125 y la avenida Lexington. Nuevas estaciones : se construirán tres paradas en las calles 106, 116 y 125 de Manhattan.

: se construirán tres paradas en las calles 106, 116 y 125 de Manhattan. Pasajeros: la proyección oficial estima un beneficio para 110.000 usuarios adicionales por día.

Así avanzan las obras en la Segunda Avenida en Nueva York, según la MTA

Tras el desbloqueo del presupuesto, la MTA confirmó que se avanzará inmediatamente con el contrato aprobado en la reunión de la Junta Directiva para evitar más demoras.

“El contrato de US$1000 millones aprobado en nuestra reunión de la Junta Directiva de marzo se está adjudicando y los contratistas se están movilizando“, aseguró Lieber en el mensaje oficial compartido por la MTA.

La MTA confirmó que el contrato aprobado en la reunión de la Junta Directiva de marzo se adjudicará de inmediato X @MTANewsroom

Los trabajos contemplan la excavación de la nueva estación en la calle 106 y las estructuras que la conectarán con los túneles existentes.

Según el comunicado oficial, esta etapa es importante para llevar la “esperada justicia de tránsito” a East Harlem.

En esa misma línea, la MTA aseguró que esta iniciativa “es solo el principio” de otras medidas similares sobre el transporte.