Seguro Social de El Salvador comparado con el de USA: ¿cuánto rinde la pensión de un migrante retirado?

Para los salvadoreños que buscan emigrar, una de las opciones principales suele ser Estados Unidos. Al tener en cuenta el panorama laboral, es importante considerar la jubilación y saber cuál es la pensión que se puede recibir en cada país. Por eso, quienes consideren la posibilidad de retirarse como migrantes en el país norteamericano deben hacer las comparaciones con El Salvador, para así determinar dónde podrían obtener mayores beneficios.

Cómo funciona la jubilación en El Salvador y cuánto es el mínimo de pensión

De acuerdo con lo que establece oficialmente el Instituto Salvadoreño de Pensiones, para poder acceder a la denominada pensión por vejez en El Salvador se deben cumplir ciertas condiciones.

Jubilados en El Salvador deben tener 25 años de aportes y reciben un mínimo de US$400 Freepik

El sitio web de la institución del gobierno de El Salvador establece los siguientes requisitos y claves sobre la jubilación:

La edad mínima es de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres .

es de y . Según la Ley Integral del Sistema para Pensiones, un usuario debe haber registrado como mínimo 25 años de cotizaciones , continuas o discontinuas, para poder acceder a la pensión.

, continuas o discontinuas, para poder acceder a la pensión. Nadie percibirá menos de US$400 , según los cálculos establecidos por los artículos 98 y 114 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones

, según los cálculos establecidos por los artículos 98 y 114 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones Para obtener el dato preciso del monto, se utiliza el Salario Básico Regulador, un promedio de los últimos 120 sueldos (diez años) cotizados, actualizados de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor.

Según explica La Prensa Gráfica, la fórmula de la pensión es para que todo lo que un jubilado aportó durante su vida laboral alcance a cubrir 20 años de subsistencia una vez retirado. Además, se suman 20 pensiones por Navidad, que tienen un valor equivalente a la mitad del monto estándar.

Más allá de lo que rige según las normas actuales, El Salvador debe presentar en febrero un proyecto de ley para reformar el sistema previsional. Según consignó Bloomberg, esto forma parte del acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A pesar de las condiciones actuales, El Salvador debe presentar una reforma previsional según su acuerdo con el FMI Freepik

Así funciona la jubilación en EE.UU.

De acuerdo con lo que establecen las normas estadounidenses, las personas pueden retirarse desde los 62 años. Sin embargo, quienes lo hagan a esa edad tendrán una reducción en el monto hasta alcanzar la edad de jubilación plena, que es de 67 años para quienes nacieron desde 1960 en adelante.

Anualmente, los valores de las pensiones se modifican según la inflación, formalmente mediante el mecanismo de Ajuste por el Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés). Según el sitio web oficial del Seguro Social, para este año se dispuso un aumento del 2,8%.

Los montos varían según distintas condiciones. A grandes rasgos, el promedio de los jubilados recibe US$2071 desde enero de 2026. Ese es el monto base, que puede aumentar si existen otras prestaciones como beneficios por discapacidad.

El promedio de los jubilados en Estados Unidos recibe US$2071 al mes desde enero Freepik

El costo de vida en El Salvador y EE.UU., otro factor a tener en cuenta

Aunque las jubilaciones varían con un mínimo de US$4000 en El Salvador y un promedio de US$2071 para la base de todos los jubilados en EE.UU., también hay que tener en cuenta la cuestión del costo de vida.

Por ejemplo, Naples, Florida, una ciudad muy elegida por jubilados, tiene un alquiler promedio de US$1754 y un valor de las propiedades de US$577.796, según un ranking de U.S. News & World Report.

En contraste, según el cálculo de Expatistan, el costo de vida promedio mensual para una persona en El Salvador es de US$1576, menos de lo que cuesta un alquiler por sí solo en esa ciudad del Estado del Sol.