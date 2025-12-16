Cuánto cobrarán los jubilados en Estados Unidos a partir del 1° de enero 2026

El gobierno de EE.UU. informó oficialmente el monto de la jubilación para 2026. Tras determinar el ajuste por costo de vida, desde enero la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) pagará las cifras actualizadas según el aumento que tuvieron los precios en 2025. Además, las autoridades informaron cuándo abonarán con aumento a los usuarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

El Seguro Social de EE.UU. actualizó las jubilaciones para 2026: el nuevo monto

De acuerdo con una publicación que realizó el gobierno en el sitio web oficial del Seguro Social, el cálculo del costo del tercer trimestre de 2025 arrojó un aumento de 2,8%. A partir de esa información, se dispusieron los cambios en jubilaciones y otras asignaciones.

Las jubilaciones de Estados Unidos tendrán nuevos montos desde enero de 2026 Imagen generada con IA

La variación porcentual impacta de distintas maneras en cada persona, de acuerdo con el monto actual de la asignación. Sin embargo, de manera general, la SSA estima que desde enero de 2026 los jubilados pasarán a cobrar 2071 dólares al mes de base, lo que representa un aumento de US$56 respecto a lo que perciben actualmente.

Sumado a esto, las autoridades también dieron información sobre otras categorías y programas y cuál sería la cifra del beneficio mensual para cada una de ellas. Los números estimados por la SSA son los siguientes:

Jubilados : US$2071 (contra US$2015 actuales).

: (contra US$2015 actuales). Pareja de adultos mayores de edad en la que ambos reciben beneficios: US$3208 (actualmente perciben US$3120).

de edad en la que ambos reciben beneficios: (actualmente perciben US$3120). Mujeres viudas con dos hijos : US$3898 (en comparación con US$3792 actuales).

: (en comparación con US$3792 actuales). Viudos adultos mayores sin hijos a cargo : US$1919 (actualmente son US$1867).

: (actualmente son US$1867). Beneficiarios con discapacidad, cónyuge y uno o más hijos : US$2937 (en 2025 el pago mensual fue de US$2857).

: (en 2025 el pago mensual fue de US$2857). El resto de los beneficiarios con discapacidad: US$1630 (hasta ahora son US$1586).

El Seguro Social de Estados Unidos tiene nuevos montos para todas sus categorías Patrick Semansky - AP

En total, la SSA estima que casi 71 millones de personas se beneficiarán de este aumento en los pagos.

El Seguro Social de EE.UU. también aumentará la cantidad máxima de ganancias

Además del ajuste por costo de vida para el pago mensual de beneficios, la SSA modificó el límite de ganancias para los usuarios según si alcanzan la edad plena de jubilación, que depende de la fecha de nacimiento para determinar su número exacto.

Concretamente, desde 2026 el máximo pasará de US$176.100 a US$184.500 de manera general. Los nuevos montos varían en cada categoría:

Usuarios menores a la plena edad de jubilación : US$24.480 .

: . Quienes alcancen la plena de edad de jubilación en 2026 : US$65.160 .

: . Beneficiarios que ya comiencen el 2026 con la plena edad: no tienen un límite específico y se rigen por el máximo general.

El Seguro Social de Estados Unidos definió los nuevos montos para las jubilaciones Freepik

Beneficiarios del SSI en EE.UU. recibirán antes su aumento por el costo de vida

Además de comunicar los nuevos montos y máximos de ganancia, el Seguro Social reveló una novedad para los beneficiarios del SSI.

Más allá de que las nuevas cifras de jubilaciones se pagarán a lo largo de enero de 2026, la situación es distinta para quienes perciben beneficios de esta asignación. En este caso, ya desde el 31 de diciembre comenzarán a abonarse los nuevos montos.

Las autoridades estiman que hay 7,5 millones de beneficiarios del SSI que tendrán este incremento.