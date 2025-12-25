Malas noticias en EE.UU. para quienes planean jubilarse: la regla que la SSA aplicará en 2026

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) advirtió que los contribuyentes que nacieron a partir de una fecha determinada no podrán percibir los beneficios por jubilación completos en 2026 y tendrán que esperar hasta el siguiente año. Esto se debe a que la edad plena incrementa bajo una legislación aprobada por el Congreso de Estados Unidos.

Quiénes cobrarán menos del Seguro Social si se jubilan en 2026

Los beneficiarios del Seguro Social pueden comenzar a percibir las prestaciones por jubilación a partir de los 62 años .

pueden comenzar a percibir las . Si los contribuyentes se retiran antes de alcanzar su edad plena de retiro, el monto a recibir será inferior hasta que cumplan ese período.

(Archivo) La edad de retiro para percibir las prestaciones del Seguro Social es a los 62 años

Actualmente, la edad de jubilación plena para los nacidos en 1960 o en años posteriores es de 67 años, por lo que tendrían que aguardar hasta 2027 para recibir el beneficio completo del Seguro Social.

Cuál es la edad de jubilación plena para grupo y qué reducciones se aplican en el Seguro Social

La SSA detalló a qué edad deben retirarse los contribuyentes estadounidenses para percibir el monto completo del beneficio, en función de su año de nacimiento. Se determinó de la siguiente manera:

Los nacidos entre 1943 y 1954 : a los 66 años. Si deciden retirarse a los 62 años, percibirían beneficios con una reducción del 25%.

: a los 66 años. Si deciden retirarse a los 62 años, percibirían beneficios con una reducción del 25%. Los nacidos en 1955 : a los 66 años y dos meses. Si se retiran antes, la deducción sería del 25,83%.

: a los 66 años y dos meses. Si se retiran antes, la deducción sería del 25,83%. Los nacidos en 1956 : a los 66 años y cuatro meses. La reducción sería del 26,67%.

: a los 66 años y cuatro meses. La reducción sería del 26,67%. En 1957 : a los 66 años y seis meses. La reducción sería del 27,50%.

: a los 66 años y seis meses. La reducción sería del 27,50%. En 1958 : a los 66 años y ocho meses. Sería del 28,33%.

: a los 66 años y ocho meses. Sería del 28,33%. En 1959 : a los 66 años y 10 meses. Sería del 29,17%.

: a los 66 años y 10 meses. Sería del 29,17%. En 1960 o posterior: a los 67 años. Sería del 30%

(Archivo) Los nacidos en 1960 en adelante tendrán que cumplir los 67 años para adquirir los beneficios completos por jubilación de la SSA Facebook USAGov en Español

Los beneficios del Seguro Social se basan principalmente en los años que trabajaron los contribuyentes, el ingreso percibido y el momento del retiro. Si superan la edad plena de jubilación, hasta los 70 años, percibirán el monto mayor incrementado al de la edad plena.

Por qué cambia la edad de jubilación plena para recibir los beneficios del Seguro Social

En 1983, el Congreso de Estados Unidos aprobó una reforma legislativa que aprobó la aplicación de un incremento gradual de la edad de jubilación plena. La norma se implementó con base en que las personas viven más tiempo y tienen buena salud en la vejez, en términos generales.

(Archivo) A partir de qué edad se pueden percibir los beneficios por jubilación del Seguro Social United States Digital Service

Los primeros afectados fueron los contribuyentes nacidos en 1938, dado que la disposición incrementa la plena edad de retiro a partir de las personas que nacieron ese año, y se aumenta dos meses por cada año.

En tanto, todos los trabajadores pueden percibir las prestaciones del Seguro Social a partir de los 62 años, aunque para quienes no cumplan con la edad de jubilación plena se les aplicará una reducción mayor en los beneficios. Previo a la aprobación de la legislación, ese indicador se situó durante mucho tiempo en 65 años.