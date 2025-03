Seguro Social en EE.UU.: esto es lo que se sabe del cheque retroactivo que recibirán algunos jubilados en marzo

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) anunció pagos retroactivos acelerados y mayores beneficios mensuales para millones de personas. Durante marzo de 2025, los jubilados que fueron afectados por dos disposiciones obtendrán el ingreso extra.

El cheque retroactivo del Seguro Social que se recibirá en marzo

La Ley de Equidad del Seguro Social puso fin a la Disposición de Eliminación de Ganancias Inesperadas (WEP, por sus siglas en inglés) y a la Compensación de Pensiones del Gobierno (GPO, por sus siglas en inglés), mandatos que eliminaban beneficios para más de 3,2 millones de personas.

La SSA realizará un pago retroactivo porque la compensación WEP y GPO ya no se aplica a partir de enero de 2024 Freepik

A muchos beneficiarios se les realizará un pago retroactivo porque la compensación WEP y GPO ya no se aplica desde enero de 2024. En un comunicado, la SSA confirmó que la mayoría recibirán un abono único en marzo, que se hará en la cuenta bancaria registrada en el Seguro Social.

A partir del 25 de febrero de 2025, la agencia comenzó a pagar los beneficios retroactivos. Las personas que se favorecerán por el ajuste recibirán una notificación por correo para explicarle el proceso. Aunque la mayoría tendrán el abono dos o tres semanas antes de recibir el aviso.

¿Quiénes recibirán el retroactivo por WEP y GPO?

Las disposiciones WEP y GPO, que redujeron o eliminaron los beneficios para más de 3,2 millones de personas, quienes reciben una jubilación basada en un trabajo que no estaba cubierto por la seguridad social (una “pensión no cubierta”), ya que en ese entonces no se pagaron los impuestos correspondientes.

Esta ley aumenta los beneficios del Seguro Social para ciertos tipos de trabajadores, incluidos:

Profesores, bomberos y policías en muchos estados.

Empleados federales cubiertos por el Sistema de Retiro del Servicio Civil.

Personas cuyo trabajo había estado cubierto por un sistema de seguridad social extranjero.

La SSA anunció pagos retroactivos y mayores beneficios mensuales para millones de personas Freepik

La SSA advierte que aquellos que reciben una pensión basada en un trabajo no cubierto por la Seguridad Social podrán ver aumentos en sus beneficios. Pero, la mayoría de los empleados públicos estatales y locales sí tienen cobertura y no se ven afectados por la WEP o la GPO, por lo que no recibirán un aumento.

Pagos del Seguro Social: confirman aumento en abril

Debido a los cambios por la nueva ley, los jubilados también recibirán mayores beneficios mensuales. El primer aumento se verá en abril, pero la agencia advirtió que la cifra del cheque dependerá de factores como el tipo de seguridad social y el monto de la pensión.

“Los beneficios de algunas personas aumentarán muy poco, mientras que otros pueden tener derecho a recibir más de 1000 dólares adicionales por mes”, explicó la SSA.

Además, informó que trabajan para acelerar los pagos mediante la automatización y seguirán en proceso con muchos casos complejos que deben realizarse manualmente. Esas situaciones especiales requerirán de tiempo adicional para actualizar el registro y pagar los beneficios correctos.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos otorga los beneficios por jubilación, incapacidad y otros 123RF

¿Cuándo reclamar el aumento y el pago retroactivo?

El Seguro Social hizo un llamado a los beneficiarios para esperar hasta abril para preguntar sobre el estado del pago retroactivo, ya que estos cheques se procesarán de forma incremental hasta marzo.

Además, dado que el aumento comenzará a reflejarse en el depósito de abril, los beneficiarios deben esperar hasta después de recibir ese abono antes de comunicarse con la SSA si tienen preguntas sobre el monto mensual.

Lee Dudek, comisionado interino de la Administración del Seguro Social, precisó: “La estimación original de la agencia de que ahora se necesitaría un año o más solo se aplicará a los casos complejos que no se pueden procesar de manera automática”.