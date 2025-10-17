Cuáles son las categorías de pago del Seguro Social y los requisitos para ser elegible en Estados Unidos

La Administración del Seguro Social en Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) presenta cuatro categorías principales para recibir los beneficios y, cada una de ellas, contempla una serie de requisitos para la elegibilidad. ¿De qué trata cada una y qué criterios se deben cumplir?

Las categorías de pago del Seguro Social en EE.UU. y los requisitos

Casi 74 millones de personas reciben beneficios del Seguro Social cada mes en EE.UU. este 2025, según datos del Pew Research Center. Las categorías principales de los pagos son por jubilación, para cónyuges y familiares sobrevivientes, por incapacidad y de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

La Administración del Seguro Social presenta cuatro categorías principales de beneficios Facebook/Social Security Administration

Los beneficios que se perciban dependen de la categoría y los ingresos de cada persona. Las cuatro principales de la SSA son:

Beneficios por jubilación

Destinados a los mayores de 62 años que trabajaron y pagaron impuestos del Seguro Social durante al menos 10 años.

durante al menos 10 años. La edad plena está fijada entre los 66 y 67 años.

El requisito principal es acumular 40 créditos, con un máximo de cuatro al año, que se basan en el salario total y los ingresos por cuenta propia.

En 2025, cada crédito del Seguro Social y Medicare comprende 1810 dólares de ingresos cubiertos al año. Para completar los cuatro, se deben obtener US$7240.

Beneficios para sobrevivientes

Para miembros de la familia de una persona que pagó impuestos al Seguro Social antes de fallecer: son elegibles cónyuges, excónyuges, hijos y padres dependientes.

Los cónyuges deben tener 60 años o más, o entre 50 y 59 si presentan una incapacidad, y la unión matrimonial debió estar vigente un mínimo de nueve meses previos al fallecimiento.

Los hijos deben estar solteros y tener hasta 17 años, o hasta los 19 si asisten a una escuela K-12 a tiempo completo, o hasta los 21 si presentan una incapacidad.

Los padres dependientes son elegibles si tienen 62 años o más y recibieron apoyo financiero de la persona fallecida.

Más de 70 millones de personas reciben beneficios del Seguro Social en EE.UU. en 2025 Facebook/Social Security Administration

Seguro por incapacidad

Destinado a personas que cuentan con una condición que impide o limita su capacidad de trabajar, con dos categorías principales. En 2025, el pago de seguro por incapacidad es de US$1620 al mes.

Ceguera : si afecta al desarrollo laboral durante al menos un año.

: si afecta al desarrollo laboral durante al menos un año. Historial de trabajo: el solicitante debe haber trabajado un mínimo de cinco de los últimos diez años.

Seguro de Ingreso Suplementario

El SSI está dirigido a personas con incapacidad o a adultos con bajos ingresos o nulos.

está dirigido a personas con incapacidad o a adultos con bajos ingresos o nulos. Además del criterio de los ingresos, deben tener 65 años o más, o presentar una incapacidad o ceguera para ser elegibles.

Cuáles son los requisitos para recibir los beneficios del Seguro Social Facebook/Social Security Administration

Bajo qué criterios pueden los migrantes ser elegibles para el pago del SSI

Los no ciudadanos de EE.UU. deben cumplir una serie de requisitos adicionales para acceder al SSI. Para ser elegible, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) debe considerar al solicitante en una de las categorías siguientes: