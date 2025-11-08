Guía para reclamar el pago del Seguro Social en noviembre de 2025

Con el cierre de gobierno en Estados Unidos, los beneficiarios de sus programas de asistencia podrían preocuparse por el envío de la ayuda económica que esperan recibir en noviembre de 2025. A continuación, se explicarán las fechas de los pagos del Seguro Social de este mes, qué hacer si no se depositan y si se verán afectados por la situación actual en el país.

Cuándo se depositan los pagos del Seguro Social en noviembre de 2026

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) es la agencia gubernamental encargada de establecer los criterios de elegibilidad para pertenecer a los programas del Seguro Social, así como la cantidad de dinero que recibirá mensualmente cada beneficiario.

La Administración del Seguro Social es quien publicó el calendario de pagos correspondientes a noviembre de 2025 (Social Security Administration)

De acuerdo con el calendario de 2025 de la SSA, los depósitos del Seguro Social se entregan según la fecha de nacimiento de cada beneficiario. Estos se asignan en los días miércoles:

Las personas que nacieron en los días 1° al 10 recibirán su dinero el segundo miércoles del mes ( 12 de noviembre ).

recibirán su dinero el del mes ( ). Las personas que nacieron en los días 11 al 20 , lo recibirán el tercer miércoles del mes ( 19 de noviembre ).

, lo recibirán el del mes ( ). Las personas que nacieron en los días 21 al 31, lo recibirán el cuarto miércoles del mes (26 de noviembre).

Los individuos que son parte del programa del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) suelen percibir sus pagos en los primeros o últimos días de cada mes. A los beneficiarios del SSI no se les entregará el apoyo económico en noviembre de 2025. Sin embargo, en diciembre lo recibirán en dos fechas: el 1° y el 31.

Las personas que perciben ingresos del Seguro Social desde mayo de 1997 o antes, recibieron su respectivo dinero el 3 de noviembre.

Qué hacer en caso de no recibir el depósito del Seguro Social

Los pagos del Seguro Social se depositan de forma directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios, por lo que no es necesario realizar un trámite adicional cada mes para recibirlos. La SSA señaló que de esta forma las transferencias se realizan de forma más rápida y segura, a diferencia de los cheques que se usaban antes.

Cuando no se recibe el pago del Seguro Social, primero hay que comunicarse con el banco (Unsplash/David Hahn)

La SSA explicó que, en caso de no obtener el dinero en la fecha estipulada, se deben esperar tres días adicionales antes de reportar la falla.

La agencia sugirió en su sitio web que el primer paso en esta situación es llamar al banco en donde se tiene la cuenta asociada al Seguro Social. Según la agencia, a veces las instituciones financieras presentan retrasos ajenos al gobierno.

Si el problema no es del banco y ya pasaron más de tres días, los afectados se deberán comunicar al teléfono 1-800-772-1213 o acudir a su oficina local del Seguro Social. El dinero será reemplazado si las autoridades concluyen que sí hubo un error en el sistema.

¿Los pagos del Seguro Social se verán afectados por el cierre de gobierno?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es una de las iniciativas que se vio afectada por el actual cierre del gobierno de Estados Unidos. Debido a esta situación, el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) se quedó sin fondos y anunció que no se entregarán los cupones de noviembre, como reportó LA NACIÓN.

La SSA anunció que el cierre de gobierno no afectará a los depósitos del Seguro Social (Social Security Administration)

La SSA informó en su página oficial que los pagos del Seguro Social continuarán con normalidad y no se verán afectados por el cierre de gobierno. El único inconveniente para sus beneficiarios será que, por la falta de presupuesto, reducirán la cantidad de servicios que ofrecen en sus oficinas presenciales hasta nuevo aviso.

De acuerdo con la SSA, durante este periodo no atenderán a las personas que necesiten reemplazar su tarjeta de Medicare, emitir una carta de comprobante de ingresos o actualizar su registro de ingresos.