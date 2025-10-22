Tabla de edad para el seguro social de EE.UU. en 2025 y actualizada

Los jubilados en Estados Unidos reciben el beneficio económico del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) año a año. Sin embargo, la cantidad total depende de la edad de retiro y también del año de nacimiento de cada beneficiario. Quienes reclaman antes de cumplir la plena edad de jubilación (FRA, por sus siglas en inglés), ven el impacto directo en su dinero.

A qué edad se puede comenzar a recibir el Seguro Social

De acuerdo con el sitio oficial de SSA, se puede solicitar la jubilación del Seguro Social desde los 62 años.

Para quienes nacieron en 1959, la FRA se alcanza a los 66 años y 10 meses. Para 1960 o posteriores, a los 67 años.

El porcentaje varía de acuerdo a la edad de retiro y si es cónyuge o asalariado Freepik

La siguiente es la tabla oficial de la SSA para personas nacidas entre 1943 y 1954, cuya FRA es de 66 años.

62 años - 75% (asalariado) - 35% (cónyuge).

63 años - 80% (asalariado) - 37,5% (cónyuge).

64 años - 86.7% (asalariado) - 41.7% (cónyuge).

65 años - 93,3% (asalariado) - 45,8% (cónyuge).

66 años - 100% (asalariado) - 50 % (cónyuge).

Como se vio, los que reclaman el beneficio a los 62 años reciben alrededor del 75% del monto completo. El porcentaje varía según el año de nacimiento.

Para los beneficios de cónyuge, el porcentaje máximo a los 62 años es de 35% del monto total, y también aumenta hasta el 50% si se espera a la edad plena de retiro.

Es importante destacar que para generaciones posteriores, como las de 1955 a 1959, los porcentajes varían ligeramente porque la edad plena aumenta gradualmente.

Más de 70 millones de personas reciben aportes del Seguro Social en EE.UU. en 2025 Facebook/Social Security Administration

Quiénes pueden cobrar beneficios completos del Seguro Social en 2025

De acuerdo con la agencia que regula la entrega de prestaciones, se puede recibir el beneficio completo si se cumple con una de las siguientes condiciones:

Se está por debajo de la edad de jubilación completa durante todo el año 2025 y los ingresos son de 1950 dólares o menos.

Se alcanza la edad de jubilación completa en 2025 y los ingresos mensuales son de US$5180 o menos.

Los límites forman parte del earning test, que indica cuánto puede ganar un beneficiario sin reducir su cheque mensual temporalmente.

Calendario de pagos del Seguro Social en noviembre 2025

Por otro lado, el calendario de pagos de noviembre es:

Nacidos entre el 1.º y el 10 del mes: 12 de noviembre .

. Nacidos del 11 al 20: 19 de noviembre .

. Los nacidos del 21 al 31: 26 de noviembre.

Ya se conoce el calendario de pagos del Seguro Social en noviembre (Pixabay/Unsplash)

El pago del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) de noviembre se adelantará al 31 de octubre, ya que el 1° cae sábado.

Aumentos del Seguro Social proyectados para 2026

De acuerdo con The Senior Citizens League (la organización de adultos mayores más grande de EE.UU.) el aumento proyectado, que aún no está publicado, se ubicaría entre 2,7% y 2,8%, lo que equivaldría a unos 54 dólares mensuales adicionales para la mayoría de los retirados.

Se espera que la SSA anuncie el ajuste por costo de vida (COLA) este mes. No obstante, todo depende de las negociaciones actuales por el cierre de gobierno de EE.UU.

The Senior Citizens League fijó montos promedio por estado, pero suelen ser más altos a las estimaciones oficiales:

Nueva Jersey (US$2226)

(US$2226) Connecticut (US$2213)

(US$2213) Delaware (US$2198)

(US$2198) Nuevo Hampshire (US$2175)

(US$2175) Maryland (US$2138)

(US$2138) Michigan (US$2121)

(US$2121) Washington (US$2115)

(US$2115) Minnesota (US$2107)

(US$2107) Massachusetts (US$2095)

(US$2095) Indiana (US$2070)

El aumento sería proporcional al monto que cada jubilado ya recibe, por lo que los estados que registran los pagos más altos continuarán en la cima de la lista.