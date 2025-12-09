Semáforos con luz azul en EE.UU.: qué significan para los conductores estadounidenses

La presencia de luces azules al lado de distintos semáforos de EE.UU. genera preguntas entre los automovilistas, sobre todo en Florida, donde varios condados las incorporaron a las intersecciones de tránsito. La realidad es que no son para los conductores, sino para que un oficial cercano pueda ver, a distancia, si un vehículo cruzó en rojo.

Qué significa la luz azul de un semáforo

Las blue lights o luces de confirmación no se conectan a cámaras automáticas. Simplemente, permiten a un oficial confirmar visualmente que alguien pasó en luz roja.

Los dispositivos permiten que un agente cercano observe la infracción, aunque no siempre implica una intervención inmediata.

Antecedentes de la luz azul en EE.UU.

Un reporte de 2016 de WUFT News, afiliado a PBS, documentó que varias intersecciones de Florida ya usaban estas “blue lights”.

Desde entonces, distintas zonas del Estado del Sol, como Gainesville, Collier County, Fort Myers y Orlando, instalaron sistemas similares de apoyo.

Un estudio del Minnesota Local Road Research Board, publicado en 2014, incluyó a estas luces como una mejora de seguridad vial a bajo costo que ayuda a los agentes.

La luz azul sirve para avisarle a la policía que un automovilista cruzó en rojo OCTAVIO JONES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El mecanismo se usa en jurisdicciones de ese estado como Burnsville, Maplewood y Bloomington.

Actualmente, no existe un listado estatal ni un despliegue uniforme, por lo que las ubicaciones dependen de cada jurisdicción. Estas luces funcionan como un punto luminoso que se enciende al igual que la luz roja, pero en un ángulo estratégico para ser visible para los agentes fuera de la intersección.

Esto también los ayuda a que no tengan que ubicarse en un sitio riesgoso o de difícil visibilidad para poder detectar las infracciones.

En el reporte de Minnesota se detalla que estas luces son especialmente útiles en intersecciones con un volumen de tráfico considerable, donde se registra un aumento sostenido de choques laterales.

Además, si se compara con otros sistemas, este tiene un costo de instalación significativamente menor y tampoco necesita un mantenimiento especializado.

Consejos para que los conductores de Florida eviten multas

En el caso del estado de Florida, por ejemplo, no existe un sistema de penalizaciones estandarizado por violar alguna normativa de tránsito.

Las multas iniciales suelen comenzar en US$158, pero puede aumentar por recargos.

En Florida las multas iniciales por cruzar un semáforo en rojo son de US$158 Freepik

En el condado de Orange la multa aumenta a una base de US$262 si no se paga en tiempo y forma, en tanto que en el condado de Hillsborough el monto inicial es de US$158.

Para evitar cruzar un semáforo en rojo y tener que pagar una infracción, se puede:

Mantener la calma al acercarse a la intersección

Tener paciencia en los cambios de luz

Respetar estrictamente la señal roja

Resistir la tentación de avanzar con luz amarilla, ya que el sistema se activa apenas cambia a rojo