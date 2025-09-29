Shai Gilgeous-Alexander y el Thunder buscan defender su título de la NBA con caras conocidas

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander sabe que la percepción externa sobre él y el equipo del Thunder de Oklahoma City que lidera ha cambiado significativamente en el último año.

Gilgeous-Alexander es el actual MVP y los Thunder son los campeones defensores de la NBA, un logro sin precedentes para ambos. Ahora, un equipo que rara vez se veía más allá de su mercado local la temporada pasada tiene un calendario lleno de apariciones en televisión nacional.

A pesar de los nuevos premios y la atención, Gilgeous-Alexander se centra en lo que ha permanecido igual. La mayor parte del plantel que ganó el título tras una temporada regular de 68-14 sigue intacto. Gilgeous-Alexander, el All-Star Jalen Williams y la estrella en ascenso Chet Holmgren firmaron extensiones en la temporada baja.

Gilgeous-Alexander espera que las caras familiares conduzcan a resultados familiares. Para que eso suceda, cree que se requerirá un enfoque familiar.

“Cómo llegamos allí es lo mismo que siempre ha sido: mejora diaria y centrarse en tratar de mejorar en las cosas que podemos controlar cada día”, dijo. “Y con suerte, miramos hacia arriba y hemos logrado lo mismo que acabamos de lograr”.

Williams, un All-Star por primera vez la temporada pasada, cree que el enfoque puede llevar a logros mayores.

“Estás persiguiendo la grandeza”, dijo. “Estás persiguiendo lograr cosas que no se han hecho en nuestra organización. Y esa es la motivación de todos. Creo que por eso somos un grupo especial”.

El guardia del Thunder, Alex Caruso, dijo que el equipo sería ingenuo si ignorara el riesgo de relajarse después de ganar y mencionó que los desafíos incluyen “luchar contra la complacencia, luchar contra la naturaleza humana de ganar y no sentarse y descansar, sino estar en la ofensiva”.

Incluso con el campeonato, los Thunder siguen siendo uno de los equipos más jóvenes de la liga, con sus mejores días potencialmente por delante.

Gilgeous-Alexander promedió 32,7 puntos, 5 rebotes y 6,4 asistencias por partido la temporada pasada. Es difícil imaginar que pueda mejorar, pero solo tiene 27 años. Dijo que todavía busca crecer y que poco cambió para él esta temporada baja, aparte del hecho de que fue más corta de lo habitual.

Williams, con solo 24 años, promedió 21,6 puntos, 5,3 rebotes y 4,1 asistencias la temporada pasada y fue seleccionado para el tercer equipo All-NBA y el segundo equipo defensivo. Fue una fuerza en los playoffs, a pesar de jugar con una lesión en la muñeca que requirió cirugía después de la temporada.

Holmgren, de 23 años, promedió 15 puntos, 8 rebotes y 2,2 bloqueos la temporada pasada. Se perdió 50 partidos de la campaña regular por una lesión pélvica y nunca recuperó completamente su forma.

A pesar de eso, el versátil alero fue una pieza clave que ayudó a los Thunder a ganar el título.

Los jugadores de rol también están de regreso.

Isaiah Hartenstein le dio a los Thunder el volumen necesario y promedió 11,2 puntos y 10,7 rebotes por partido la temporada pasada. Luguentz Dort fue una selección del primer equipo defensivo que lanzó un 41% desde la línea de tres puntos. Caruso y Cason Wallace estuvieron entre los mejores defensores perimetrales de la liga. Aaron Wiggins promedió 12 puntos por partido. Isaiah Joe lanzó un 41% desde la línea de tres puntos y promedió 10,2 puntos. Jaylin Williams, Ajay Mitchell y Kenrich Williams proporcionaron minutos clave cuando fue necesario.

