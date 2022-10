Shakira despertó las alarmas en España por supuestas visitas constantes al hospital

escuchar

Shakira puso a sus fans en alerta otra vez, pero ahora no por un tema relacionado con su vida amorosa, sino a su estado de salud. En las últimas semanas, se la ha visto en un hospital de Barcelona, algo que encendió las alarmas entre todos sus seguidores que están preocupados de que su separación de Gerard Piqué tenga repercusiones a nivel físico. En medio del estreno de su nuevo sencillo “Monotonía”, parece que la colombiana no estaría en su mejor momento.

Fue en el podcast Mamarazzis donde se reveló nueva información de la intérprete de “Te felicito”. “Nos han llegado fotografías, informaciones, de que lleva cada semana visitando la clínica Teknon, de Barcelona”, dijeron las conductoras sobre su estado de salud. Aunque no dieron más detalles.

Algunos relacionaron estas visitas a las enfermedades y accidentes que tuvo su papá, William Mebarak, en los últimos meses, pero parece que esa no sería la verdadera razón. El señor fue atendido en el Centro Médico Teknon y es allí donde se ha visto a la barranquillera.

Shakira estuvo en el hospital, según también testimonios de un fan que la encontró Twitter

“No es por su padre. No ha ido a ver a ningún familiar y es verdad que hasta incluso ha llegado a ir sola. No sabemos qué le pasa. Quizá simplemente es algún tema estético, que se quiere poner las pilas para la nueva gira, o a lo mejor es un problema de salud. Lo desconocemos”, sostuvieron las conductoras.

Por ahora, la artista no dio ninguna declaración al respecto. Desde su mediática ruptura ha tratado de mantenerse hermética y alejada de los medios, por lo que solo se ha pronunciado una vez ante la prensa. En una entrevista para la revista Elle, dijo que este sin duda era el momento más oscuro de su vida: “Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real”.

“Monotonía”, la nueva canción de Shakira que rompió corazones

Shakira reconoció en esas respuestas exclusivas que vio cómo sus sueños se derrumbaban luego de separarse del padre de sus hijos, Sasha y Milan, por lo que no debe causar sorpresa que cualquier nuevo proyecto de la artista se relacione con el tema. El último fue su video musical en el que compartió créditos con Ozuna, con quien lanzó “Monotonía”.

Shakira estrenó una nueva canción y su temática es por demás de desamor YouTube

Los fans atribuyeron la letra a su situación sentimental actual, sobre todo por el nuevo noviazgo que el defensor del FC Barcelona tiene con Clara Chía Marti, que se hizo público pocas semanas después del anuncio oficial de separación con la barranquillera.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, es el verso del nuevo tema que destrozó el corazón de muchos usuarios de redes sociales. Sobre todo porque la cantante aparece con lágrimas en los ojos en algunas escenas y porque la temática del video es acerca de una decepción amorosa.

En algunas de las secuencias más significativas, se ve a Shakira caminar con un corazón en la mano, aparentemente el de ella. Después, otras personas pasan por encima del órgano vital, para hacer referencia a que está destrozada. Si bien solo se trata de un nuevo sencillo, todos los fanáticos consideraron que trató de plasmar su estatus actual, porque en la entrevista con Elle reconoció que la música se convirtió en un escape para el circo mediático que la rodea tras terminar con Piqué.

LA NACION