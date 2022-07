El video de Shakira y Alejandro Sanz en la casa de Miami del español que enloquece a los fans: ¿fueron pareja?

La polémica separación de Shakira y Gerard Piqué continúa en el ojo público. En un principio, se decía que era el futbolista quien quería iniciar una nueva vida en el tema amoroso y conocer a nuevas personas, pero ahora es la colombiana la que protagoniza las dudas por un supuesto nuevo romance que, según los fanáticos, tendría con el cantante Alejandro Sanz. Todo comenzó en los últimos días, luego de que volvió a tener vigencia un video que da pistas sobre la gran química de los artistas.

Shakira y Alejandro Sanz trabajaron juntos por primera vez en 2005, en la creación del tema y video oficial de “La Tortura”. Más tarde, en 2007, colaboraron para la canción “Te lo agradezco” y a partir de ese momento se habrían vuelto inseparables. Siempre se creyó que eran muy buenos amigos y que sentían una gran admiración entre sí, pero ahora los rumores señalan que habría algo más que amistad.

Incluso, algunos reportes indican que el español la asesoró en el proceso legal que enfrenta contra el defensa del FC Barcelona. Desde que se conocieron, se volvieron muy unidos y actualmente mantienen una relación muy cercana, lo que habría dado pie a suposiciones del tema amoroso.

Un video de Shakira y Alejandro Sanz

Las especulaciones de los fanáticos sobre un supuesto romance incrementaron luego de que revivió un video de ellos dos de hace algunos años. La grabación dura 20 minutos, en los que Shakira y Sanz conversan sobre varios temas, pero hubo uno en específico en el que comenzaron a coquetear entre sí, según consideraron los fans.

El video que podría confirmar un romance entre Shakira y Alejandro Sanz

Charlaban sobre una canción que la barranquillera le había escrito a su entonces pareja, Antonio de la Rúa, y Alejandro le expresó: “Me ha encantado la canción que le has escrito Antonio”. “¿Te gustó?”, le contestó Shakira. “Mucho. Muy bonita, nunca me han escrito una canción así”, aseguró el español. “A mí tampoco”, respondió ella mientras jugaba con su cabello.

Ahí comenzaba el supuesto coqueteo, ya que después Sanz le proponía que se compusieran canciones entre ellos: “Pues oye qué te parece si nos escribimos esas canciones”, la cuestionó, pero no se esperó que ella aceptara: “Claro, así no nos morimos sin que nadie nos haya escrito una canción”.

La sensualidad, un tema de la charla

Llegó otro momento en el clip de 20 minutos en el que los artistas comenzaron a hablar sobre sensualidad y arte. Los fanáticos vislumbraron que había mucha química entre ellos. “Me llamo Shakira Isabel”, comenzó la colombiana. “Hola, encantado”, respondió Alejandro Sanz. “Hola, mucho gusto, un placer”, contestó ella. “Hey, no me toques ahí, ¿la sensualidad forma parte de tu vida cotidiana o solo de tu vida profesional?”, le dijo el madrileño y ella le contestó: “No sé”.

Aquí se aproxima la parte más candente, en los ojos de los usuarios de redes sociales, ya que después del “no sé”, el intérprete de “Amiga mía” le lanzó un comentario inesperado en el que habló sobre la sensualidad de la colombiana: “Yo creo que sí, la sensualidad... bueno, no sé, el imperio de los sentidos… Sí, lo sensorial y lo sensual... Es lo poquito que nos queda en la vida, ¿no? Como para sentir que uno está vivo, ahí está la belleza, lo sensorial. Todo lo demás son hijos de dos padres: de la belleza y lo sensorial. O sea, el arte es un hijo de ese matrimonio, ¿no?”.

En el 2005, Shakira y Alejandro Sanz actuaron en un video musical en el que protagonizaron algunas escenas subidas de tono

Y finalmente, lo que reavivó las sospechas fue que Alejandro le reveló a su amiga que cuando filmaron el video oficial de “La tortura” en 2005, ella le pareció bastante sensual.

Así que los usuarios tomaron estos motivos para pensar que existe algo más que una amistad entre los cantantes, ya que incluso se dice que fue él quien la animó a mudarse a Miami después de su separación con el futbolista. No obstante, estos no son más que urmores que los fanáticos de ambos artistas generaron, ilusionados con que este vínculo amoroso haya existido alguna vez.