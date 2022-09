Shakira le mostró una canción a su papá y su reacción conmovió a todos: “Me partió el corazón”

En medio de la polémica por su separación y el nuevo noviazgo que comenzó Gerard Piqué con Clara Chía Marti, Shakira demostró que está enfocada en su familia y aprovecha cada momento que tiene con sus seres queridos. Fue este martes que compartió un emotivo video junto a su padre para celebrar su cumpleaños número 91. A través de su cuenta de Instagram, posteó un instante que los fanáticos catalogaron como “fuerte” y sensible.

Este 6 de septiembre la familia de la barranquillera estuvo de fiesta y ella quiso compartirlo con sus seguidores en una publicación donde se la vio disfrutar de su canción “Hay amores”, junto a su papá William Mebarak Chadid. En sus historias de la red social, dejó un video donde aparece cantándole esa melodía al hombre que la trajo al mundo.

“Feliz cumpleaños al héroe de mi vida. Papito has pasado Covid-19, dos caídas y dos operaciones. Ha sido mucho este año y aún sigues, a tus 91 años, enseñándome cada día la resiliencia y el amor sin límites”, fue la descripción con la que la cantante acompañó este clip, en el que además de corear uno de sus temas favoritos, le preguntó a su progenitor si le gustaba y si sabía quién cantaba la canción.

Shakira publicó un emotivo video por el cumpleaños de su papá

Este fue quizá el momento más emotivo, a consideración de los fans, ya que cuando la colombiana lo cuestionó, William no pudo identificar la voz de su hija. “¿Quién canta?”, le preguntó ella con una sonrisa en el rostro luego de que su papá le asegurara que le había gustado la canción. No obstante, el hombre no pudo adivinar de quién se trataba y la artista terminó dándole la respuesta con mucho cariño: “Canto yo”, le dijo.

La reacción de los fans por el cumpleaños del papá de Shakira

Esta acción generó conmoción entre los twitteros, luego de que se replicara la emotiva escena. Muchos compartieron el video en la red social y otros aprovecharon para dejar sus reacciones. La mayoría se conmovió e incluso hubo algunos que se vieron más sensibles respecto a que el papá de Shakira ya no la reconocía.

Shakira celebró el cumpleaños de su papá con un emotivo posteo @shakira/Instagram

“Lo más hermoso que he visto hoy”, “Grande, es una mujer que conjuga valores, talento y calidad”, “Qué hermoso y conmovedor momento”, “Él no recuerda que es ella quien canta”, “Qué fuerte esto, su papá ya no se acuerda de ella”, “Las historias en Instagram de Shakira cantándole a su papá me partieron el corazón”, “Ver a Shakira ayudando a su papá a recordarla me ha partido el corazón”, se leía entre los comentarios.

Si bien la salud del papá de Shakira es un tema público aunque no tan presente en la agenda de los medios, diversos portales han asegurado que el alzheimer de William empeoró con las recientes caídas.

Shakira junto a su padre

Hace unos meses, la propia intérprete de “Te felicito” publicó un video en el que ayudaba a su progenitor a recordar algunas palabras, después del traumatismo que sufrió tras un desplome. En aquel entonces, la comunidad virtual también alabó cómo su familia lidiaba con esta enfermedad degenerativa.