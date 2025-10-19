Single Family Housing Programs: así puedes solicitar apoyo para construir tu casa sin pago inicial en EE.UU.

El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) ofrece un programa de vivienda unifamiliar de Desarrollo Rural (Single Family Housing Program), que otorga a los solicitantes elegibles la posibilidad de construir o comprar una casa en Estados Unidos sin pago inicial. ¿Cuáles son los requisitos y cómo se puede aplicar a esta ayuda?

Cuáles son los requisitos para acceder al programa de viviendas en EE.UU.

El programa del USDA también contempla la oportunidad de reparar la vivienda actual o refinanciar la hipoteca, además de construir o comprar una casa en zonas rurales. La iniciativa se desarrolla a través de préstamos, garantías y subvenciones que tienen en cuenta el ingreso promedio de cada área.

La ayuda federal también se extiende a los propietarios de viviendas para reparaciones Freepik

Los requisitos principales de elegibilidad para quienes deseen comprar o construir una vivienda unifamiliar con la ayuda de un préstamo directo son:

Verificar que el área pertenezca a una zona rural elegible según el criterio del USDA.

Presentar ingresos ajustados iguales o inferiores al límite aplicado en la zona correspondiente.

No contar con una vivienda digna y segura, así como aceptar ocupar la propiedad como residencia principal.

No poder obtener un préstamo de otros recursos.

Tener la capacidad legal para contraer una obligación de préstamo.

No poseer una suspensión o exclusión de participar en programas federales.

En tanto, los préstamos garantizados para viviendas unifamiliares contemplan una financiación del 100%, según detalló el USDA. Para estos casos, los criterios de elegibilidad son:

Establecer la construcción o compra en una zona rural designada por el organismo.

No exceder el 115% del ingreso familiar promedio del área.

Ocupar la vivienda como residencia principal.

Ser ciudadano estadounidense, naturalizado o extranjero calificado.

(Archivo) Estos son los requisitos establecidos por el USDA para ser elegible para el programa

Cómo solicitar el programa de vivienda unifamiliar del gobierno estadounidense

Los solicitantes de un préstamo directo para el apoyo financiero del USDA deben presentar su petición en una oficina estatal del Departamento de Desarrollo Rural, en el territorio correspondiente. En estos casos, el crédito es de 33 años con asistencia de pago disponible.

Mientras, aquellos que precisen un préstamo garantizado tienen que realizar la solicitud con un prestamista activo. Esta ayuda es de tasas fijas a 30 años y presentan opciones de refinanciamiento.

Los ciudadanos elegibles que deseen comprar o construir una casa pueden optar a esta ayuda Freepik

Otras categorías del programa de viviendas en EE.UU.

Los dueños de propiedades en zonas rurales también son elegibles para optar a ayudas de la iniciativa del USDA, si desean reparar o modernizar el hogar. También se presentaron alternativas para organizaciones sin fines de lucro, municipios y tribus reconocidas a nivel federal. Por ejemplo:

Propietarios de viviendas : pueden acceder a préstamos y subvenciones para reparaciones en el hogar, con opciones especiales para mayores de 62 años y que cumplan con los requisitos establecidos. También cuentan con la ayuda de subvenciones para la reparación en caso de desastre, en áreas declaradas como tal desde 2022 y cuyos dueños presenten ingresos bajos o muy bajos.

: pueden acceder a préstamos y subvenciones para reparaciones en el hogar, con opciones especiales para mayores de 62 años y que cumplan con los requisitos establecidos. También cuentan con la ayuda de subvenciones para la reparación en caso de desastre, en áreas declaradas como tal desde 2022 y cuyos dueños presenten ingresos bajos o muy bajos. Organizaciones, municipios y tribus: con alternativas destinadas a subvenciones de autoayuda mutua (en proyectos de autoconstrucción o rehabilitación), préstamos para terrenos de vivienda rural (al comprar y desarrollar áreas para hogares) y subvenciones para la preservación de la vivienda.