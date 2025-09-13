“Skelly”: The Home Depot trae de vuelta su clásico esqueleto para Halloween 2025 con nuevos “amigos”

El pasado 28 de julio, The Home Depot anunció sus planes para Halloween 2025 en Estados Unidos, mediante el lanzamiento de productos, ya de venta en el sitio web, y que estarán disponibles en las tiendas físicas durante el otoño. La nueva línea incluye el ya conocido esqueleto gigante, conocido como Skelly, así como sus “amigos”.

Skelly no llega solo en la nueva colección de Halloween de The Home Depot

La nueva colección de Halloween está disponible en el sitio web de la tienda y muestra a Skelly y otras figuras más que corresponden a un perro y gato, que también son de esqueleto, diseñados para adornar los hogares durante esta temporada.

La colección de Skelly de Home Depot especial para la temporada de Halloween 2025 (homedepot.com)

El esqueleto gigante es uno de los más vendidos de toda la tienda, mide 12 pies de alto (3,6 metros), y tiene “ojos vivos” con ocho distintas opciones de luz LCD.

Aunque Skelly se puede comprar por separado, la página de The Home Depot asegura que combina perfecto con sus “amigos”, las mascotas que miden 5 pies de alto (1,5 metros).

Asimismo, existe otro modelo de esqueleto que mide 6,5 pies de alto (2 metros) y que además de tener luz en los ojos, tiene una estructura interactiva, con movimientos de cabeza, brazo, torso y boca, los cuales pueden controlarse desde una aplicación en el teléfono celular.

La figura de Skelly mide 12 pies de alto y pesa 85 libras (homedepot.com)

Cuánto cuesta el Skelly y sus amigos en 2025

Al ordenar en línea a través del sitio web oficial de la tienda se pueden leer los diferentes precios de los objetos de la colección, así como su disponibilidad en sucursales de EE.UU. La figura de Skelly más grande cuesta US$299, mientras que el interactivo que es más pequeño en dimensiones se vende en US$279.

El perro de esqueleto tiene un precio de US$199 o de US$249, de acuerdo con el modelo que se elija, mientras que el gato se ofrece en US$199. Además, existe la opción de pedir la colección completa por US$1225, con toda la familia Skelly, que consiste en cinco figuras diferentes.

La nueva colección de Skelly incluye figuras de perro y gato de esqueleto (homedepot.com)

Esta figura de esqueleto es definida como la “superestrella no oficial” de la tienda, se hizo viral en 2020, aunque recientemente se incluyó un modelo con mucha más tecnología, según USA Today.

Esta pieza fue llamada Ultra Skelly y a pesar de que es más pequeña que la original y clásica figura gigante, brinda la posibilidad de interactuar con quienes piden dulces, e incluso permite moverla desde el celular y activar su luz en las pantallas LED.

Por si fuera poco, el nuevo modelo de The Home Depot también permite que el esqueleto hable, gracias a la tecnología que transmite lo que el dueño diga en su teléfono celular en tiempo real, o bien, permite grabar 30 frases diferentes y activarlas fácilmente.

Esqueleto de gato de la nueva colección de Halloween de Home Depot (Facebook/The Home Depot)

Por qué Skelly es una de las figuras populares de The Home Depot

Este esqueleto gigante se convirtió en un ícono en EE.UU., debido a que muchos jardines suburbanos comenzaron a ser adornados con ellos, e incluso se registraba una alta demanda que acababa con las piezas disponibles rápidamente, según VICE.

Skelly fue lanzado por Home Depot y desde entonces es de los accesorios mejor vendidos en Halloween (FB/The Home Depot)

El accesorio de Halloween original fue lanzado por Home Depot, pero gracias a su popularidad obtuvo rápidamente imitaciones que se vendían en otros mercados. Esto debido a que Skelly consiguió agotarse durante cuatro años consecutivos en solo cuestión de horas.

Conseguir uno de estos modelos no es sencillo, además pesan más de 85 libras (39 kilos) y la caja en la que se encuentra empaquetado mide 4 pies de ancho (1,20 metros).